Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 18. Bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN NEDEN YAYINLANMIYOR? Corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok dizinin çekimlerine ara verildi, bunlardan biri de Kuruluş Osman dizisi oldu. Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi için başrol oyuncularından ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan henüz bir açıklama gelmedi.