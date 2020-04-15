Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 18. Bölüm ne zaman?
Çarşamba günlerinin tarihi dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. En son 1 Nisan'da izleyicilerinin karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın 18. bölümü bekleniyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Osman Bey, Moğol Komutanı Balgay'ın işbirliğini kabul etmişti. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 18. Bölüm ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kuruluş Osman yeni bölümünün Atv'nin 15 Nisan tarihli yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Her hafta çarşamba günleri yayın tarihi dizi Kuruluş Osman'ın 18. bölümü iki haftadır ekranlarda yer almıyor. Tarihi dizinin yerine Of'lu Hocanın Şifresi 2 filmi yer alıyor.
2
Dizinin yayınlanan son bölümünde Osman Bey, en büyük düşmanı, Moğol Komutanı Balgay'ın işbirliğini kabul etmişti. Bu gelişme ardından yaşanacakları merak eden dizi takipçileri heyecanla Kuruluş Osman yeni bölümüne odaklanmıştı.
3
KURULUŞ OSMAN NEDEN YAYINLANMIYOR?
Corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok dizinin çekimlerine ara verildi, bunlardan biri de Kuruluş Osman dizisi oldu. Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi için başrol oyuncularından ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan henüz bir açıklama gelmedi.