Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 emekli ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için araştırmalar hızlandı. Kurban Bayramı 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Bu yıl bayramın arefe günü 30 Temmuz olacak. Bayramın birinci günü ise 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Her yıl dini bayramlarda verilen ikramiyeler için heyecan artıyor. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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Kurban Bayramı emekli maaşı ikramiyesinin ne zaman verileceği araştırılıyor. Emekli bayram ikramiyeleri her yıl dini bayramlardan önce veriliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme tarihleri öne çekilmiş, ikramiyeler 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenmişti. Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. İşte bayram tarihleri ve detaylar…
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurmuştu. Bakan Selçuk açıklamasında, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullanmıştı. EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Bayram ikramiyesi 1000 TL'dir.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak. Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi