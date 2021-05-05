Kurallara uymadılar

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Sokağa çıkma yasağını hiçe saydılar
İş insanları Harun Tan ve Önder Öztarhan önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi. Sahil hattında spor yaptıktan sonra bir mekanın önünde soluklanan Tan ve Öztarhan, ne maske taktı ne de sokağa çıkma yasağına uydu. Muhabirleri fark eden iş insanları gazetecilerin görüntü almasını da istemedi.
Behlül AYDIN
2
Rutin kontrol
Uzun yıllardır kaçış sendromuyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için yeniden hastaneye yattı. Hastane odasında yemek yerken çekilen videosunu Instagram’ın Hikaye bölümünde paylaşan ünlü şovmen korkulacak bir şey olmadığını belirterek sevenlerine şöyle seslendi: “Allah hepinizin orucunu kabul etsin. Dualarınızı kabul etsin. Dualarınızda ben de olayım.”
3
Başarıyı seviyoruz sanatsal yönlerimiz geniş
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, Instagram hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Öztel bir takipçisinin “Yerli Kardashian ailesi gibisiniz” yorumuna “Buna şaşırmadım. Daha önce bizim için böyle başlık atılmıştı. Ben de öyle düşünüyorum. Başarıyı seviyoruz. Sanatsal yönlerimiz geniş. O yüzden olabilir” karşılığını verdi.
EVLİLİK DÜŞÜNÜYORUM
Üç yıl önce Mehmet Tilki’den boşanan Öztel, “Yeniden evlilik düşünüyor musun?” sorusuna, “Evlilik ciddi sorumluluk isteyen bir kurum. Bu kurumun sorumluluklarını kaldırabilecek bir insanla karşılaşırsam neden olmasın? Daha çok gencim” yanıtını verdi.
4
Gülşen’den destek
Simge, yeni şarkısı “Sevmek Yüzünden” şarkısıyla müzik listelerinde yükselmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcıya bir destek de dört yıl boyunca vokalistliğini yaptığı Gülşen’den geldi. Gülşen, Simge’nin yeni şarkısı ile çektiği videosunu Instagram hesabından paylaştı.
5
İyi ki doğdun
Merhum sanatçı Levent Kırca ve Oya Başar’ın kızı Ayşe önceki gün 27 yaşına bastı. Umut Kırca, sosyal medya hesabından kardeşinin doğum gününü kutladı: “Şahane kardeşim, iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum.”
6
Pijamalı manav alışverişi
Meltem Eren önceki gün Bebek’te görüntülendi. Şarkıcının, pijamalı olması dikkatten kaçmadı. Maskesiz de olan Eren’i manavdaki görevliler ve diğer müşteriler uyardı. Şarkıcı, “Alışveriş yapmak için evimden indim ve maskemi düşürdüm galiba. Görevli arkadaşlar verdi. Yoksa bende herkes gibi bu kurallara uyuyorum ve dikkat ediyorum” dedi.
Deniz BOY
7
7 Mayıs’ta yayında
Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Yıldırım’ın paylaştığı “Gelincik” filmi, 7 Mayıs’tan itibaren dijital platformda seyirciyle buluşacak. Orçun Benli’nin yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Şükrü Üçpınar ile birlikte yazdığı film, 90’lı yılların siyasi atmosferinde ve faili meçhullerin gölgesinde, elini kirletmekten çekinmeyen bir polisin hikâyesini anlatıyor.
8
Kısa film çekecek
Oyuncu Engin Öztürk önceki gün Zekeriyaköy’de bahçe mobilyaları satan bir mağazada görüntülendi. Öztürk, kısa film senaryosu yazdığını ve onun çekimleri için hazırlık içinde olduğunu açıkladı: “Kendi aramızda amatörce bir kısa film çekeceğiz. Yönetmenliğini kimin yapacağı belli değil. Doğada özel bir ortam kurmaya çalışıyoruz. O yüzden buraya, film için mobilya bakmaya geldim. Doğanın bizler için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağız...”
9
“Aşkın Tarifi” için çok heyecanlıyım
Oyuncu Alper Saldıran, rol aldığı ve yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan “Aşkın Tarifi” dizisi için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Önceki gün Cihangir’de görüntülenen oyuncu, farklı bir karakteri canlandırdığını dile getirdi: “Bu dizide farklı bir karakter ile izleyici karşısına çıkacağım. Kötü bir adam değil. Fakat yeni karakterimi izleyiciler sevmeyebilir.” Saldıran ayrıca pandemi döneminde evini spor salonuna çevirdiğini söyledi: “Pandemide form tuttum.”
Cenker TEZEL
10
“Aşkın Tarifi” dizisinde Cem Davran , Yasemin Baştan, Kadir Doğulu, Serra Arıtürk ve Alper Saldıran başrolde.