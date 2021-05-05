Kurallara uymadılar

Başarıyı seviyoruz sanatsal yönlerimiz geniş Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, Instagram hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Öztel bir takipçisinin “Yerli Kardashian ailesi gibisiniz” yorumuna “Buna şaşırmadım. Daha önce bizim için böyle başlık atılmıştı. Ben de öyle düşünüyorum. Başarıyı seviyoruz. Sanatsal yönlerimiz geniş. O yüzden olabilir” karşılığını verdi.



EVLİLİK DÜŞÜNÜYORUM



Üç yıl önce Mehmet Tilki’den boşanan Öztel, “Yeniden evlilik düşünüyor musun?” sorusuna, “Evlilik ciddi sorumluluk isteyen bir kurum. Bu kurumun sorumluluklarını kaldırabilecek bir insanla karşılaşırsam neden olmasın? Daha çok gencim” yanıtını verdi.