Kredi faizleri düştü... Konut ve otomobil almanın zamanı mı?

Tedarik sorunu çözülürse…



Otomobil, her ne kadar şu anda ciddi bir yatırım aracı haline gelmiş olsa, kısa ve orta vadede vatandaşın kazancına gibi gözüken bir ticarete dönüşmüşse de bu durum uzun vadede hem sektöre hem de ceplere zarar verir hale gelebilir. Çünkü piyasada ederinin çok üzerinde bulunan ikinci el araçların, sıfır otomobildeki tedarik sıkıntısının markalar tarafından çözülmesi ile birlikte bir anda değer kaybetmesi muhtemel. Değişken kurlara ve markaların fiyat politikalarına bağlı olarak da sıfır otomobilde de artış olması muhtemel. Hal böyle olunca tüketici sattığı otomobilin yerine dahi araç koymakta zorlanır hale gelebilir.