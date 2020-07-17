Koronadan uzak tatil için aylık 3 milyon liraya ev kiraladı
Müzikten sonra moda dünyasında da iddialı bir şekilde adını duyuran Rihanna, güvenli tatil için de kesenin ağzını açtı.
Backgrid USA, Splash News
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GÖZDEN UZAK TATİL
Bir süredir, müzikten uzaklaşıp iç çamaşırı ve plaj giyimi tasarımlarına ağırlık veren 32 yaşındaki sanatçı, New York'un gözde bölgesi Hamptons'ta yazlık bir villa kiraladı.
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VİRÜS KORUMASI
Kendine ait bir rıhtımı ve bir de teknesi bulunan villa, aynı zamanda gözden de uzak dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından da.
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YAKLAŞIK ÜÇ MİLYON TL
Rihanna'nın bir ay için kiraladığı evin fiyatı ise kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklattı. Güzel şarkıcı, bir ay burada konaklamak için 415 bin doları (2.8 milyon TL- yaklaşık 3 milyon TL) gözden çıkardı.
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BEŞ YATAK ODASI
Güzel şarkıcının kiraladığı bu lüks tatil evinin beş yatak odası, altı buçuk banyosu bir de kendine özel bir yüzme havuzu bulunuyor.
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ÖZEL BİR ADADA İNŞA EDİLDİ
Rihanna, özel bir adada inşa edilmiş olan bu evde bir ay kalacak. O sırada da hem meraklı gözlerden hem de dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından uzakta olacak.
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MÜZİK ÇALIŞMALARINI ASKIYA ALDI
Son dönemde müzik çalışmalarını askıya alan Rihanna, plaj ve iç giyim koleksiyonları tasarlıyordu. Hatta bunun tanıtımı için düzenlediği defile ile de çok konuşulmuştu.
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LONDRA'DA YAŞIYORDU
Rihanna uzun süredir Londra'da yaşıyordu. Büyük şehirde kalabalıkların arasına karışarak yaşamanın kendisine iyi geldiğini de belirtmişti.
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AŞK HAYATIYLA DA GÜNDEMDE
Müzik dünyasının en çok kazanan ünlülerinden biri olan Rihanna bir süredir Suudi iş adamı Hassan Jameel ile birlikteydi. Hatta bir dönem çiftin bir bebek sahibi olacağı iddiaları bile ortaya atılmıştı.
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SIR GİBİ SAKLADILAR
Geçen yılın son aylarında ayrıldıkları ileri sürülen Rihanna ile Hassan Jameel, bu konudaki gerçeği de sır gibi saklıyorlar.
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DRAKE İLE AŞK SÖYLENTİSİ
Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz ay Jameel'den ayrılıp Drake ile flört ettiği iddialarıyla gündeme geldi. Drake'in, Rihanna'nın anavatanında onun erkek kardeşiyle görüntülenmesi de iyice kafaları karıştırdı.
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600 MİLYON DOLARLIK SERVET
Rihanna aynı zamanda çok büyük bir servetin de sahibi. Geçen yıl Forbes dergisi tarafından en çok kazanan kadın müzisyen olduğu açıklanan Rihanna'nın 600 milyon dolar civarında bir serveti bulunuyor.
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EĞİTİME DESTEK
Güzel şarkıcı, aynı zamanda yardımseverliğiyle de tanınıyor. 2012 yılında büyükannesinin anısına kurduğu Clara Lionel Vakfı aracılığıyla özellikle dünyanın yardıma ihtiyaç duyar bölgelerinde yaşayan çocukların eğitimi için çaba harcıyor.
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Doğum kontrol hapının kontrol edemeyeceği şey nedir?
Sarı Mikrofon ekibi olarak sokağa "Doğum kontrol hapının kontrol edemeyeceği şey nedir?" diye sorduk. Birbirinden komik cevaplar aldık.