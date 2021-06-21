Mehir cinayeti olarak yer etti: Konya’da katledilen karı kocanın katili kim? Necla ve Metin Büyükşen cinayeti Müge Anlı’da
Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen evlerinde canice katledilmişti. Konya’da katledilen karı kocanın katili aradan geçen 3 yıla rağmen bulunamayınca yakınları Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Kamuoyunca mehir cinayeti olarak yer eden olayla ilgili gelişmeler merak ediliyor. Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibi "Necla-Metin Büyükşen çiftinin katili kim?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Necla ve Metin Büyükşen cinayetiyle ilgili bilinenler…
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Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısı her yerde aranıyor.
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İddiaya göre, başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
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GÖZLER OĞLU VE GELİNİNDE
Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor. Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi. Konuşmada, mehir akvgasını çözmek isteyen baba gelinlerine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.