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HaberlerEkonomi HaberleriKonut kredisinde faizler değişti! İşte çekeceğiniz tutara göre taksitler...
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 07:10,

Konut kredisinde faizler değişti! İşte çekeceğiniz tutara göre taksitler...

Kamu bankaları konut kredisi faizlerinde güncellemeye gitti. Sıfır konut kredilerinde değişiklik yapılmazken ikinci el konut kredilerinde faiz ve vade değişti.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Konut almak isteyenler için en uygun faizi sunan kamu bankaları faiz oranlarında ve vadelerde değişiklik yaptı. Sıfır konut almak isteyenler için değişiklik olmazken ikinci el konutlarda faiz oranı yükseltildi.

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Sıfır konutlarda yüzde 0.64 faiz ile 180 aya varan vade seçenekleriyle satın alma gerçekleştirilebiliyor.

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İkinci el konutlarda ise yüzde 0.74 faiz ve 180 ay seçeneğinin yerine yüzde 0.79 oranında faiz ve 120 ay seçeneği sunulmaya başlandı.

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İşte ikinci el konutlarda çekeceğiniz tutara göre ödemeler

Kredi tutarı: 50000 lira

Vade: 60

Faiz: 0.79

Taksit tutarı: 1049 lira

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Kredi tutarı: 75000 lira

Vade: 60

Faiz: 0.79

Taksit tutarı: 1574 lira

6
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Kredi tutarı: 100000 lira

Vade: 60

Faiz: 0.79

Taksit tutarı: 2099 lira

7
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Kredi tutarı: 200000 lira

Vade: 60

Faiz: 0.79

Taksit tutarı: 4198 lira

8
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Kredi tutarı: 300000 lira

Vade: 60

Faiz: 0.79

Taksit tutarı: 6297 lira

9
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Kredi tutarı: 400000 lira

Vade: 60

Faiz: 0.79

Taksit tutarı: 8396 lira

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Kredi tutarı: 500000 lira

Vade: 60

Faiz: 0.79

Taksit tutarı: 10496 lira

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Kredi tutarı: 600000 lira

Vade: 60

Faiz: 0.79

Taksit tutarı: 12595 lira

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Kredi tutarı: 750000 lira

Vade: 60

Faiz: 0.79

Taksit tutarı: 15744 lira

13
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Kredi tutarı: 50000 lira

Vade: 120

Faiz: 0.79

Taksit tutarı: 646 lira

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Kredi tutarı: 75000 lira

Vade: 120

Faiz: 0.79

Taksit tutarı: 969 lira

15
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Kredi tutarı: 100000 lira

Vade: 120

Faiz: 0.79

Taksit tutarı: 1292 lira

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Kredi tutarı: 200000 lira

Vade: 120

Faiz: 0.79

Taksit tutarı: 2585 lira

17
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Kredi tutarı: 300000 lira

Vade: 120

Faiz: 0.79

Taksit tutarı: 3878 lira

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Kredi tutarı: 400000 lira

Vade: 120

Faiz: 0.79

Taksit tutarı: 5171 lira

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Kredi tutarı: 500000 lira

Vade: 120

Faiz: 0.79

Taksit tutarı: 6464 lira

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Kredi tutarı: 600000 lira

Vade: 120

Faiz: 0.79

Taksit tutarı: 7757 lira

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Kredi tutarı: 750000 lira

Vade: 120

Faiz: 0.79

Taksit tutarı: 9696 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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