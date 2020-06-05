Konut kredisi faiz oranları nedir? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları

Konut kredisi faiz oranları ve ödeme işlemleri araştırılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranlarında indirim yapıldığı açıklandı. Konut kredisi imkanından faydalanmak isteyen binlerce vatandaş, sıfır konutlarda 0,64 ve ikinci el konutlarda 0,74 kredi imkanını değerlendirebilecek. Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. İşte konut kredisi ödeme işlemleri ile ilgili detaylar…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Konut kredisi faiz oranları araştırılan konular arasında yerini aldı. Türkiye tarihinin en düşük konut kredi faiz oranları, yüzde 0,64 ile kamu bankaları tarafından yarından itibaren vatandaşlara sunuluyor. Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı bulunuyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu…
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR? Konut kredisi imkanından faydalanmak isteyen binlerce vatandaş, sıfır konutlarda 0,64 ve ikinci el konutlarda 0,74 kredi imkanını değerlendirebilecek. Konut sahibi olmak isteyen kişiler dilerlerse 12 ay sonra ödemeye başlayabilecek. Halkbank Vakıfbank Ziraat Bankası konut kredisi vade imkanı ise 180 ay, yani 15 yıl olacak. Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecek. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
2
Abone Ol
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi 180 ay Taksit tutarı 1019 lira Toplam geri ödeme 171 bin 184 lira *12 ay geri ödemesiz
Kredi tutarı: 200 bin lira Kredi vadesi 180 ay Taksit tutarı 2038 lira Toplam geri ödeme 366 bin 840 lira *12 ay geri ödemesiz
3
Abone Ol
Kredi tutarı: 300 bin lira Kredi vadesi 180 ay Taksit tutarı 3057 lira Toplam geri ödeme 550 bin 260 lira *12 ay geri ödemesiz
Kredi tutarı: 400 bin lira Kredi vadesi 180 a Taksit tutarı 4076 lira Toplam geri ödeme 733 bin 48 lira *12 ay geri ödemesiz
Kredi tutarı: 500 bin lira Kredi vadesi 180 ay Taksit tutarı 5095 lira Toplam geri ödeme 917 bin lira *12 ay geri ödemesiz
Kredi tutarı: 600 bin lira Kredi vadesi 180 ay Taksit tutarı 6114 lira Toplam geri ödeme 1.1 milyon lira *12 ay geri ödemesiz
Kredi tutarı: 750 bin lira Kredi vadesi 180 ay Taksit tutarı 7642 lira Toplam geri ödeme 1 milyon 375 bin lira *12 ay geri ödemesiz