Konut kredisi faiz oranları nedir? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları

Konut kredisi faiz oranları araştırılan konular arasında yerini aldı. Türkiye tarihinin en düşük konut kredi faiz oranları, yüzde 0,64 ile kamu bankaları tarafından yarından itibaren vatandaşlara sunuluyor. Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı bulunuyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu…



KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Konut kredisi imkanından faydalanmak isteyen binlerce vatandaş, sıfır konutlarda 0,64 ve ikinci el konutlarda 0,74 kredi imkanını değerlendirebilecek. Konut sahibi olmak isteyen kişiler dilerlerse 12 ay sonra ödemeye başlayabilecek. Halkbank Vakıfbank Ziraat Bankası konut kredisi vade imkanı ise 180 ay, yani 15 yıl olacak.

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecek.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.