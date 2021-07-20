Konserler başladı... Hande Yener, Demet Akalın, Ayta Sözeri, Linet aylar sonra sahnede!

Seda Abla’ya kırgınım Azka Otel’de sahneye çıkan Demet Akalın, iki saat boyunca sahnede kalarak sevenleriyle özlem giderdi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akalın, samimi açıklamalarda bulundu. Yeni televizyon projesi “Gelinim Mutfakta” ile ilgili sorulara da yanıt veren şarkıcı; “Kaynanalar hazır olsun, kırmızı elmamı alıp geliyorum” diye konuştu.Yakın zamanda Seda Sayan ile tatsızlık yaşayan Demet Akalın, “Seda Abla’ya çok kırıldım ama saygım var, Okan ile evlenirken nikah şahidimizdi” dedi.