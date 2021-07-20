Konserler başladı... Hande Yener, Demet Akalın, Ayta Sözeri, Linet aylar sonra sahnede!

Pandemi nedneiyle ara verilen konserler yasakların kalkmasıyla birlikte yeniden başladı. Ünlü isimler aylar sonra sahneye çıktı...
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1
Seda Abla’ya kırgınım
Azka Otel’de sahneye çıkan Demet Akalın, iki saat boyunca sahnede kalarak sevenleriyle özlem giderdi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akalın, samimi açıklamalarda bulundu. Yeni televizyon projesi “Gelinim Mutfakta” ile ilgili sorulara da yanıt veren şarkıcı; “Kaynanalar hazır olsun, kırmızı elmamı alıp geliyorum” diye konuştu.Yakın zamanda Seda Sayan ile tatsızlık yaşayan Demet Akalın, “Seda Abla’ya çok kırıldım ama saygım var, Okan ile evlenirken nikah şahidimizdi” dedi.
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Gecenin sürprizi
Merve Özbey, önceki gece Yalıkavak Pandemi’de sahneye çıktı. Gecede ünlü şarkıcının doğum günü de kutlandı. Mekan ekibinin sahneye getirdiği pastayı görünce çok mutlu olan Özbey, mumları dinleyicilerinin “İyi ki doğdun Merve” şarkısı eşliğinde söndürdü
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Çeşme stili
Hande Yener, önceki gün Çeşme’de sevenleriyle buluştu. Şerefe Alaçatı’da akustik konser veren ünlü popçu, kendi şarkılarının yanı sıra Ajda Pekkan, Tarkan, Kenan Doğulu gibi yıldızların hit’lerini de seslendirdi. Kıyafeti ve aksesuvarlarıyla dikkat çeken Yener, sahnede 2 saat kaldı.
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Ayta ağladı Bodrum ağladı
Kerkisolfej Yaz Konseri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da önceki akşam Ayta Sözeri konseri vardı. Sözeri, seslendirdiği “İkimiz Bir Fidanız” adlı eserin ardından, “Rahmetli babacığımın dinlemekten vazgeçemediği bir şarkıydı” diyerek duygu dolu anlar yaşattı. Bazı hayranlarının gözyaşlarını tutamaması karşısında birkaç saniyelik sessizliğe bürünen şarkıcı, takip ışıklarının kapatılmasını isteyerek gözyaşlarını gizlemeye çalıştı.
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İlk kez Harbiye’de
Derya Bedavacı, kariyerinin ilk Harbiye Açıkhava konserinde seyircisiyle buluştu. Cihan Nacar tasarımı siyah ve turuncu iki ayrı kıyafetle sahneye çıkan Bedavacı, çocukken evlerine giren bir kasetçalarda Müslüm Gürses’i dinledikten sonra kafasında çok başka bir yelpaze açıldığını söyledi ve usta sanatçının “Güldür Yüzümü” şarkısını yorumladı.
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Festival gibi gece
Hande Ünsal, Azka Sahne’de şarkılarını seslendirdi. Ünsal, konseri festival alanına çevirdi. Azka Otel’in gelenekselleşen yaz konserleri kapsamında sahne alan şarkıcı, yeşil elbisesiyle de beğeni topladı.
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Bir daha hiç ayrılmayalım
Linet, önceki akşam Yalıkavak Mücver’de sahne aldı. Bayram süresinde beş konser anlaşması yapan Linet, ilk konserini Bodrum’da verdi. Kalabalık olan konserde, giydiği kıyafetle bakışları üzerinde toplayan Linet; “Sahneleri ve sizi çok özledim. Bir daha hiç ayrılmayalım” dedi.
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20 bin kişilik selfie
1.5 yıl aradan sonra Ankara’da halk konserinde sevenleri ile buluşan Derya Uluğ, duygu dolu anlar yaşadı. Mutluluk gözyaşları döken Uluğ, “Sizlerle yeniden buluşmak benim için büyük heyecan, iyi ki varsınız” dedi. Kendisini izleyen 20 bin kişiyle selfie çeken Uluğ, sosyal medya hesaplarından konser fotoğraflarını paylaşınca binlerce yorum aldı.
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Hayranları eşlik etti
Gül Senin Tenin ve “Sana Doğru” gibi şarkılarıyla tanınan Bora Duran, Türkbükü Ganj isimli mekanda sahneye çıktı. Uzun bir aradan sonra hayranlarıyla bir gelen Duran, “Sana Doğru” şarkısını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Şarkıcı, konser sonrasında ise bayram mesajı vererek konuklarına veda etti. Umut ÜNVER