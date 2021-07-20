MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKonserler başladı... Hande Yener, Demet Akalın, Ayta Sözeri, Linet aylar sonra sahnede!
GeriMagazin Konserler başladı... Hande Yener, Demet Akalın, Ayta Sözeri, Linet aylar sonra sahnede!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 - 08:48 | 

Konserler başladı... Hande Yener, Demet Akalın, Ayta Sözeri, Linet aylar sonra sahnede!

Pandemi nedneiyle ara verilen konserler yasakların kalkmasıyla birlikte yeniden başladı. Ünlü isimler aylar sonra sahneye çıktı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Seda Abla’ya kırgınım

Seda Abla’ya kırgınım

Azka Otel’de sahneye çıkan Demet Akalın, iki saat boyunca sahnede kalarak sevenleriyle özlem giderdi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akalın, samimi açıklamalarda bulundu. Yeni televizyon projesi “Gelinim Mutfakta” ile ilgili sorulara da yanıt veren şarkıcı; “Kaynanalar hazır olsun, kırmızı elmamı alıp geliyorum” diye konuştu.Yakın zamanda Seda Sayan ile tatsızlık yaşayan Demet Akalın, “Seda Abla’ya çok kırıldım ama saygım var, Okan ile evlenirken nikah şahidimizdi” dedi.

2Gecenin sürprizi

Gecenin sürprizi

Merve Özbey, önceki gece Yalıkavak Pandemi’de sahneye çıktı. Gecede ünlü şarkıcının doğum günü de kutlandı. Mekan ekibinin sahneye getirdiği pastayı görünce çok mutlu olan Özbey, mumları dinleyicilerinin “İyi ki doğdun Merve” şarkısı eşliğinde söndürdü

3Çeşme stili

Çeşme stili

Hande Yener, önceki gün Çeşme’de sevenleriyle buluştu. Şerefe Alaçatı’da akustik konser veren ünlü popçu, kendi şarkılarının yanı sıra Ajda Pekkan, Tarkan, Kenan Doğulu gibi yıldızların hit’lerini de seslendirdi. Kıyafeti ve aksesuvarlarıyla dikkat çeken Yener, sahnede 2 saat kaldı.

4Ayta ağladı Bodrum ağladı

Ayta ağladı Bodrum ağladı

Kerkisolfej Yaz Konseri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da önceki akşam Ayta Sözeri konseri vardı. Sözeri, seslendirdiği “İkimiz Bir Fidanız” adlı eserin ardından, “Rahmetli babacığımın dinlemekten vazgeçemediği bir şarkıydı” diyerek duygu dolu anlar yaşattı. Bazı hayranlarının gözyaşlarını tutamaması karşısında birkaç saniyelik sessizliğe bürünen şarkıcı, takip ışıklarının kapatılmasını isteyerek gözyaşlarını gizlemeye çalıştı.

5İlk kez Harbiye’de

İlk kez Harbiye’de

Derya Bedavacı, kariyerinin ilk Harbiye Açıkhava konserinde seyircisiyle buluştu. Cihan Nacar tasarımı siyah ve turuncu iki ayrı kıyafetle sahneye çıkan Bedavacı, çocukken evlerine giren bir kasetçalarda Müslüm Gürses’i dinledikten sonra kafasında çok başka bir yelpaze açıldığını söyledi ve usta sanatçının “Güldür Yüzümü” şarkısını yorumladı.

6Festival gibi gece

Festival gibi gece

Hande Ünsal, Azka Sahne’de şarkılarını seslendirdi. Ünsal, konseri festival alanına çevirdi. Azka Otel’in gelenekselleşen yaz konserleri kapsamında sahne alan şarkıcı, yeşil elbisesiyle de beğeni topladı.

7Bir daha hiç ayrılmayalım

Bir daha hiç ayrılmayalım

Linet, önceki akşam Yalıkavak Mücver’de sahne aldı. Bayram süresinde beş konser anlaşması yapan Linet, ilk konserini Bodrum’da verdi. Kalabalık olan konserde, giydiği kıyafetle bakışları üzerinde toplayan Linet; “Sahneleri ve sizi çok özledim. Bir daha hiç ayrılmayalım” dedi.

820 bin kişilik selfie

20 bin kişilik selfie

1.5 yıl aradan sonra Ankara’da halk konserinde sevenleri ile buluşan Derya Uluğ, duygu dolu anlar yaşadı. Mutluluk gözyaşları döken Uluğ, “Sizlerle yeniden buluşmak benim için büyük heyecan, iyi ki varsınız” dedi. Kendisini izleyen 20 bin kişiyle selfie çeken Uluğ, sosyal medya hesaplarından konser fotoğraflarını paylaşınca binlerce yorum aldı.

9Hayranları eşlik etti

Hayranları eşlik etti

Gül Senin Tenin ve “Sana Doğru” gibi şarkılarıyla tanınan Bora Duran, Türkbükü Ganj isimli mekanda sahneye çıktı. Uzun bir aradan sonra hayranlarıyla bir gelen Duran, “Sana Doğru” şarkısını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Şarkıcı, konser sonrasında ise bayram mesajı vererek konuklarına veda etti. Umut ÜNVER

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi