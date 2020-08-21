Koca ev ünlü çifte dar geldi: Üçüncü bebek gelmeden daha geniş ev arıyorlar
Gösteri dünyasının ünlü çifti, geniş bir arazi üzerine inşa edilmiş, kapalı yüzme havuzundan özel spor salonuna kadar her ayrıntısı bulunan geniş evlerini satışa çıkardı. Bunun nedeni ise yakında üçüncü bebeklerinin de aralarına katılacak olması.
Backgrid UK
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SATIP YENİSİNİ ALACAKLAR
Yani özetle ünlü çift, bu geniş evin üç çocuklu bir aileye yetmeyeceğini düşündüğü için daha büyük bir ev arayışına girdi.
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24 MİLYON DOLAR İSTİYORLAR
Ödüllü müzisyen John Legend ve model eşi Chrissy Teigen, Beverly Hills'in gözde bölgelerinden birinde yer alan evlerini 24 milyon dolara satışa çıkardı. Amaçları ise üç çocuklu bir aile için daha uygun ve geniş yeni bir ev arayışı.
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ÜÇÜNCÜ BEBEK GELİYOR
2013 yılında evlenen 34 yaşındaki Teigen ile 41 yaşındaki Legend, 4 yaşında Luna ve 2 yaşında Miles adında iki çocuk sahibi. Çift, yakında üçüncü bebeklerinin de aralarına katılacağını duyurdu.
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LÜKS EV
John Legend ve Chrissy Teigen'in satışa çıkardığı bu evde bir zamanlar ünlü şarkıcı Rihanna yaşıyordu. Sadece alt katında üç tane oturma odası bulunan bu lüks evin, çok geniş bir şef mutfağı bulunuyor.
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VİDEOLARINI BURADA ÇEKTİ
Modelliğin yanı sıra yemek kitabı da yazan Teigen, sosyal medyadan da paylaştığı tariflerinin videolarını da bu mutfakta çekiyordu.
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İÇ TASARIM İÇİN SERVET HARCANDI
Teigen ve Legend, evi Rihanna'dan satın aldıktan sonra milyonlarca dolar harcayarak iç tasarımını da yeniledi.
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İKİ ÇOCUKLA YAŞIYORLARDI
Lüks evi hem kendileri hem de o sırada dünyaya gelmesini dört gözle bekledikleri ilk bebekleri Luna için hazırladı.
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NÜFUZLU ÇİFT
Grammy ödüllü John Legend ile model Chrissy Teigen, finansal olarak da gösteri dünyasının en nüfuzlu çiftlerinden biri olarak biliniyor.
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KİŞİSEL SERVETLERİ DE BÜYÜK
Teigen'ın kişisel serveti 75 milyon dolar, kocası John Legend'ın ise 45 milyon dolar.
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KAPALI YÜZME HAVUZU
Ünlü çiftin satışa çıkardığı lüks evlerinde hem açık havada bir yüzme havuzu bulunuyor, hem de bir kapalı yüzme havuzu.
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ÖZEL PİLATES SALONU DA VAR
Çiftin, kendilerine özel her tür aletin bulunduğu spor salonu ile Teigen'in formunu korumak için çalıştığı bir pilates stüdyosu bulunuyor.
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ÇOCUKLARA AYRI ODA
Çiftin kızı Luna ve oğlu Miles'ın da içinde hür tür konforun bulunduğu geniş birer odaları bulunuyor. İki küçük çocuğun birlikte vakit geçirdiği bir de ortak oyun odası var lüks evin içinde.
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MUTLU HABERİ BÖYLE VERDİLER
Ünlü çift, John Legend'ın yeni video klibi içini birlikte kamera karşısına geçti ve hayranlarına mutlu haberi de o şekilde duyurdu.
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YAKINDA BEŞ KİŞİ OLACAKLAR
Teigen, klipte yer alan bazı sahnelerle üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu.
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İMPLANTLARINI ALDIRDI
Teigen, koronavirüs karantinasının ilk dönemlerinde göğüslerindeki implantları aldırmak için bıçak altına yattı. Modelin o sırada hamileliğinin ilk haftalarında olduğu da sonradan ortaya çıktı.