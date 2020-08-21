Koca ev ünlü çifte dar geldi: Üçüncü bebek gelmeden daha geniş ev arıyorlar

24 MİLYON DOLAR İSTİYORLAR Ödüllü müzisyen John Legend ve model eşi Chrissy Teigen, Beverly Hills'in gözde bölgelerinden birinde yer alan evlerini 24 milyon dolara satışa çıkardı. Amaçları ise üç çocuklu bir aile için daha uygun ve geniş yeni bir ev arayışı.