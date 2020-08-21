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Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 11:03 | 

Koca ev ünlü çifte dar geldi: Üçüncü bebek gelmeden daha geniş ev arıyorlar

Gösteri dünyasının ünlü çifti, geniş bir arazi üzerine inşa edilmiş, kapalı yüzme havuzundan özel spor salonuna kadar her ayrıntısı bulunan geniş evlerini satışa çıkardı. Bunun nedeni ise yakında üçüncü bebeklerinin de aralarına katılacak olması.

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1SATIP YENİSİNİ ALACAKLAR
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SATIP YENİSİNİ ALACAKLAR

Yani özetle ünlü çift, bu geniş evin üç çocuklu bir aileye yetmeyeceğini düşündüğü için daha büyük bir ev arayışına girdi.

224 MİLYON DOLAR İSTİYORLAR
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24 MİLYON DOLAR İSTİYORLAR

 Ödüllü müzisyen John Legend ve model eşi Chrissy Teigen, Beverly Hills'in gözde bölgelerinden birinde yer alan evlerini 24 milyon dolara satışa çıkardı. Amaçları ise üç çocuklu bir aile için daha uygun ve geniş yeni bir ev arayışı.

3ÜÇÜNCÜ BEBEK GELİYOR
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ÜÇÜNCÜ BEBEK GELİYOR

2013 yılında evlenen 34 yaşındaki Teigen ile 41 yaşındaki Legend, 4 yaşında Luna ve 2 yaşında Miles adında iki çocuk sahibi. Çift, yakında üçüncü bebeklerinin de aralarına katılacağını duyurdu.

4LÜKS EV
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LÜKS EV

John Legend ve Chrissy Teigen'in satışa çıkardığı bu evde bir zamanlar ünlü şarkıcı Rihanna yaşıyordu. Sadece alt katında üç tane oturma odası bulunan bu lüks evin, çok geniş bir şef mutfağı bulunuyor.

5VİDEOLARINI BURADA ÇEKTİ
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VİDEOLARINI BURADA ÇEKTİ

Modelliğin yanı sıra yemek kitabı da yazan Teigen, sosyal medyadan da paylaştığı tariflerinin videolarını da bu mutfakta çekiyordu.

6İÇ TASARIM İÇİN SERVET HARCANDI
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İÇ TASARIM İÇİN SERVET HARCANDI

Teigen ve Legend, evi Rihanna'dan satın aldıktan sonra milyonlarca dolar harcayarak iç tasarımını da yeniledi.

7İKİ ÇOCUKLA YAŞIYORLARDI
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İKİ ÇOCUKLA YAŞIYORLARDI

Lüks evi hem kendileri hem de o sırada dünyaya gelmesini dört gözle bekledikleri ilk bebekleri Luna için hazırladı.

8NÜFUZLU ÇİFT
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NÜFUZLU ÇİFT

Grammy ödüllü John Legend ile model Chrissy Teigen, finansal olarak da gösteri dünyasının en nüfuzlu çiftlerinden biri olarak biliniyor.

9KİŞİSEL SERVETLERİ DE BÜYÜK
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KİŞİSEL SERVETLERİ DE BÜYÜK

Teigen'ın kişisel serveti 75 milyon dolar, kocası John Legend'ın ise 45 milyon dolar.

10KAPALI YÜZME HAVUZU
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KAPALI YÜZME HAVUZU

Ünlü çiftin satışa çıkardığı lüks evlerinde hem açık havada bir yüzme havuzu bulunuyor, hem de bir kapalı yüzme havuzu.

11ÖZEL PİLATES SALONU DA VAR
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ÖZEL PİLATES SALONU DA VAR

Çiftin, kendilerine özel her tür aletin bulunduğu spor salonu ile Teigen'in formunu korumak için çalıştığı bir pilates stüdyosu bulunuyor. 

12ÇOCUKLARA AYRI ODA
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ÇOCUKLARA AYRI ODA

Çiftin kızı Luna ve oğlu Miles'ın da içinde hür tür konforun bulunduğu geniş birer odaları bulunuyor. İki küçük çocuğun birlikte vakit geçirdiği bir de ortak oyun odası var lüks evin içinde.

13MUTLU HABERİ BÖYLE VERDİLER
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MUTLU HABERİ BÖYLE VERDİLER

Ünlü çift, John Legend'ın yeni video klibi içini birlikte kamera karşısına geçti ve hayranlarına mutlu haberi de o şekilde duyurdu.

14YAKINDA BEŞ KİŞİ OLACAKLAR
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YAKINDA BEŞ KİŞİ OLACAKLAR

Teigen, klipte yer alan bazı sahnelerle üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu.

15İMPLANTLARINI ALDIRDI
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İMPLANTLARINI ALDIRDI

Teigen, koronavirüs karantinasının ilk dönemlerinde göğüslerindeki implantları aldırmak için bıçak altına yattı. Modelin o sırada hamileliğinin ilk haftalarında olduğu da sonradan ortaya çıktı.

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