Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne zamana kadar devam ediyor?
Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitecek ve ne zamana kadar devam edecek sorusu pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla işçi çıkarma yasağı devam ederken işveren ve işçiye Kısa Çalışma Ödeneği ile destek süreci devam ediyor. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen KÇÖ ne zamana kadar devam ediyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KÇÖ adıyla bilinen Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman sona ereceği detayı ile gündemde yer alıyor. Kısa çalışma ödeneği son dakika gelişmeler ile gündemde yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" demişti. Uygulama 2 ay daha uzatılmıştı. TBMM'de yapılan görüşmeler neticesinde Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NE ZAMAN SONA ERECEK?
Kısa çalışma ödeneği uygulamasında ise daha önce uzatılan süre 31 Ekim'de sona eriyordu. İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.
Kısa çalışma ödeneğinin süre uzatımına ilişkin karara göre, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatıldı.
Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023'e ertelenecek. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.