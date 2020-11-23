Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne zamana kadar devam ediyor?

KÇÖ adıyla bilinen Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman sona ereceği detayı ile gündemde yer alıyor. Kısa çalışma ödeneği son dakika gelişmeler ile gündemde yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" demişti. Uygulama 2 ay daha uzatılmıştı. TBMM'de yapılan görüşmeler neticesinde Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.