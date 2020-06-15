Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Bakanlıktan açıklama

Kısa çalışma ödeneği için yapılan destek konusunda işverenler ve çalışanların araştırmaları devam ediyor. Bu ay içerisinde sonlanan kısa çalışma ödeneği ödeneğinin devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir karar olup olmadığını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, kısa çalışma ödeneği konusunda son gelişmeler neler? İşte, Zehra Zümrüt Selçuk'un o konuda yaptığı açıklamalar