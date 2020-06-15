Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Bakanlıktan açıklama
Pandemi süreci dolayısıyla pek çok iş yerinin kullandığı kısa çalışma ödeneği için uzatıldı mı soruları gündemde yer almaya devam ediyor. Haziran itibariyle normalleşme sürecine giriş yapılmasıyla birlikte kısa çalışma ödeneği hakkında yeni bir gelişme olup olmadığını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un o konuda yaptığı açıklamalar
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Kısa çalışma ödeneği için yapılan destek konusunda işverenler ve çalışanların araştırmaları devam ediyor. Bu ay içerisinde sonlanan kısa çalışma ödeneği ödeneğinin devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir karar olup olmadığını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, kısa çalışma ödeneği konusunda son gelişmeler neler? İşte, Zehra Zümrüt Selçuk'un o konuda yaptığı açıklamalar
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Koronavirüs salgını döneminde alınan önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Selçuk, istihdamın korunması amacıyla işten çıkarma yasağının uzatılacağını söyledi. Selçuk, "Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi?" sorusuna ise "Kısa çalışma işin tamamen durdurulmasını esas alıyor. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneklerini çok hızlı bir şekilde yürüttük. Ama biz 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecini başlattık. Bu kapsamda iş yerleri işe başladıkları için, bu hızı devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Normalleşme desteği altında daha etkin bir modelle çalışıp süreci kısa çalışmadan çıkarıp normalleşme sürecine götüreceğiz" dedi.
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"Fesih kısıtı sayesinde vatandaşların işlerini kaybetmelerini engelledik. İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldık. Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık. Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız. Çalışanımızın işsiz kalmasını istemiyoruz, bu birinci maddemiz. Çalışanlarımızın normal sürece geçmesi için normalleşme desteği adında yeni bir modelle çalışacağız.
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Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak. Çalışma Bakanlığı olarak hedefimiz istihdamı korumak. 2019 Ocak ile 2020 Nisan arasında işini kaybeden çalışanlarımızı yeniden kazanmak istiyoruz. Ekonomiye katkı sunmuş insanlarımız var. Bu destekle bu amaca hasıl olacağımıza inanıyoruz"