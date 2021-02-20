MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKısa çalışma ödeneği son kez uzatıldı - KÇÖ ne zaman bitiyor?
GeriEkonomi Kısa çalışma ödeneği son kez uzatıldı - KÇÖ ne zaman bitiyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 20 Şubat 2021 - 11:12 | 

Kısa çalışma ödeneği son kez uzatıldı - KÇÖ ne zaman bitiyor?

İşveren ve işçilere maddi destek sağlamak amacıyla başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri önümüzdeki ay sona eriyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin bir kez daha ve son kez uzatıldığını açıkladı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2
Abone Olgoogle-news

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Corona virüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3KABİNE TOPLANTISINDA AÇIKLANDI
Abone Olgoogle-news

KABİNE TOPLANTISINDA AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.

4
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi