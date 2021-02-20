Kısa çalışma ödeneği son kez uzatıldı - KÇÖ ne zaman bitiyor?

KABİNE TOPLANTISINDA AÇIKLANDI Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.