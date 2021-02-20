Kısa çalışma ödeneği son kez uzatıldı - KÇÖ ne zaman bitiyor?
İşveren ve işçilere maddi destek sağlamak amacıyla başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri önümüzdeki ay sona eriyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin bir kez daha ve son kez uzatıldığını açıkladı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitecek?
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Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Corona virüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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KABİNE TOPLANTISINDA AÇIKLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.