Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) açıklaması
Kısa çalışma ödeneği desteğinde son durum bilgileri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen kısa çalışma ödeneğinde süre uzatılmıştı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işverenlerin işten çıkarma ya da personel azaltımına gitmemesi ödenen kısa çalışma ödeneğinin sona ereceği tarihi duyurdu. Kısa çalışma ödeneği kaç ay uzatıldı? İşte, KÇÖ ödemesiyle ilgili ayrıntılar.
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Çalışma hayatının sekteye uğraması için ödenen kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz günlerde yeniden uzatıldı. 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları taşımak kaydıyla birer ay uzatıldı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin 31 Ekim'e kadar verilmeye devam edecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve sosyal destek programı gibi başlıklar altında çalışanlara ve vatandaşlara yaklaşık 34 milyar liralık karşılıksız kaynak aktardıklarını, fesih kısıtlamasını ve nakdi ücret desteğinin süresini 2 ay daha uzattıklarını anımsattı.
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Kısa çalışma ödeneğinin 31 Ekim'e kadar verilmeye devam edeceğini aktaran Erdoğan, ağustos sonu itibarıyla 2,3 milyon kişi için kısa çalışma ödeneğinin uzatılması talebinde bulunulmamasının, iş yerlerinin pek çoğunun normal çalışma düzenine geçtiğini gösterdiğini dile getirdi.
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RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMIŞTI
Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.
Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.