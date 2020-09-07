Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) açıklaması

Çalışma hayatının sekteye uğraması için ödenen kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz günlerde yeniden uzatıldı. 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları taşımak kaydıyla birer ay uzatıldı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin 31 Ekim'e kadar verilmeye devam edecek" dedi.