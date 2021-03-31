Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Mart ayı Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı? İşte son gelişmeler
Nisan ayına kısa bir süre kala Kısa Çalışma Ödeneğinin yatacağı tarihe çevrildi. Pandemi döneminde başlatılan ve 1 yıldır devam eden Kısa Çalışma Ödeneği son kez yatacak. Peki, tarih belli oldu mu? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Mart ayı Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı? İşte Kısa Çalışma Ödeneğinde son gelişmeler
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Kısa çalışma ödeneğinde süre bugün doluyor. Covid-19 pandemisi dolayısıyla uygulanmaya başlanan kısa çalışma uygulaması bir yılını doldurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli açıklamalarında kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart’ta sona ereceğini belirtti. En son verilere göre şubat ayında 1.3 milyon çalışan kısa çalışma ödeneğinden yararlandı..
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen günlerde yaptığı iki açıklamada bu sürenin yeniden uzatılmayacağını bildirdi. Nisan ayında son kez yatacak Kısa Çalışma Ödeneği'nin ayın ilk günlerinde hesaplara yatması bekleniyor. Daha önceki ödenekler, ayın 5'ine kadar yatmıştı.
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Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında etkin kullanılan kısa çalışma ödeneği, her ay başında ödenek almaya hak kazananların hesabına yatıyor. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılıyor. Mart ayı kısa çalışma ödeneğinin 5 Nisan tarihine kadar hesaplara yatması bekleniyor.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
30.04.2011 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik, ödeneğin yasal dayanağıdır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu baz alınarak hazırlanan yönetmeliğe göre, sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, ekonomik kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması, işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi söz konusudur.