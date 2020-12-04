Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği başvuru ekranı
Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ay belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılıyor, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise PTT üzerinden yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada ödeme tarihini duyurdu ve yeni başvurular ile ilgili bilgi verdi. Peki kasım ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte başvuru ekranı ve detaylar
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Kısa çalışma ödeneği kasım ayı ödemeleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında ödemelerin 4 Aralık’ta yapılacağını duyurdu. Öte yandan yapılan bir diğer açıklamada ise yeni başvuruların alınacağı bildirildi. Kısa çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet üzerinden yeniden alınmaya başlandı.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.” açıklamasını yaptı.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek.
Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.