Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği başvuru ekranı

Kısa çalışma ödeneği kasım ayı ödemeleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında ödemelerin 4 Aralık’ta yapılacağını duyurdu. Öte yandan yapılan bir diğer açıklamada ise yeni başvuruların alınacağı bildirildi. Kısa çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet üzerinden yeniden alınmaya başlandı.