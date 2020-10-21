Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte kısa çalışma ödeneği detaylar

Kısa çalışma ödeneği ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldığı ağustos ayında duyurulmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden belirtilen tarihe kadar yararlanabilecek.