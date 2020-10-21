Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte kısa çalışma ödeneği detaylar
Kısa çalışma ödeneğinin ne zamana kadar uzatıldığı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşlara sunulan ekonomik destekler arasında kısa çalışma ödeneği de yer alıyor. Vatandaşlar bu ödemelerin ne zamana kadar devam edeceğini öğrenmek istiyorlar. Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatıldığı duyurulmuştu. İşte detaylar…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kısa çalışma ödeneği ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldığı ağustos ayında duyurulmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden belirtilen tarihe kadar yararlanabilecek.
2
Abone Ol
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.
Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.