Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak? İşte kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatacağı tarih

Pandemiden olumsuz etkilenen milyonlarca işçi ve işverene yardımcı olmak amacını taşıyan kısa çalışma ödenekleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.