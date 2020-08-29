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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 29 Ağustos 2020 - 17:20 | 

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak? İşte kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatacağı tarih

Kısa çalışma ödeneği tarihiyle ilgili resmi açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin kısa çalışma ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. Peki, kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak? İşte kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatacağı tarih…

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Pandemiden olumsuz etkilenen milyonlarca işçi ve işverene yardımcı olmak amacını taşıyan kısa çalışma ödenekleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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Bakan Selçuk, “Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

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IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların kısa çalışma ödeneklerinin PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak.” İfadelerine yer verdi.

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