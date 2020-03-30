Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği şartları nedir ve ne zaman ödenecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER Ödenekten yararlanma süresi 3 ayı geçmeyecek.



. İşçilerin tamamı için kısa çalışma ödeneğinden yararlanılır.



. Asgari çalışan sayısı aranmıyor.



. Daha önce farklı bir gerekçeyle yararlanmış olan işyerleri de yararlanabilir.



. Sigorta prim ya da vergi borcu olanlar da yararlanabilecek, ancak SGK’ya bildirilen primler esas alınacak.



. İşveren başvurabilir, çalışanlar başvuramaz.



. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5’inde) olarak ödenecek.



. Şartları yerine getirilmişse yabancı işçiler için de ödenek alınabilir.



. Kısa çalışma ödeneği alan işletmeler başta asgari ücret olmak üzere diğer tüm istihdam teşviklerinde de yararlanabilir.



. Çalışanın genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak.



. Kısa çalışma ödeneği döneminde işveren çalışanın kısa ve uzun vadeli sigorta primlerini yatırmayacak.