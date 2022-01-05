Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman, bu hafta yok mu? Kırmızı Oda yeni bölüm açıklaması!

Yeni yılla birlikte ekranlara ara veren dizilerden Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman merak ediliyor. Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda'nın resmi internet sayfasından yeni bölüm ile ilgili açıklama geldi. Peki, Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? İşte detaylar...