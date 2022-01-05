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Televizyon
Haber Giriş: 05 Ocak 2022 - 12:11 | 

Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman, bu hafta yok mu? Kırmızı Oda yeni bölüm açıklaması!

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda yeni bölümü izleyenler tarafından merak ediliyor. Yılbaşı ve covid-19 önlemleri nedeniyle pek çok dizinin yeni yılın ilk haftası yayınlanması, dizilerin yeni bölümleri hakkında araştırmalara neden oldu. Her cuma gerçek yaşam hikayeleriyle ekran karşısında olan Kırmızı Oda ne zaman, bu hafta var mı? İşte dizinin resmi internet sayfasından Kırmızı Oda yeni bölüm açıklaması!

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Yeni yılla birlikte ekranlara ara veren dizilerden Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman merak ediliyor. Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda'nın resmi internet sayfasından yeni bölüm ile ilgili açıklama geldi. Peki, Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? İşte detaylar...
2KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her cuma izleyicisiyle buluşan ve gerçek yaşam hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda yeni yılla birlikte ekranlara ara verdi. Kırmızı Oda resmi instagram hesabından, ''Kırmızı Oda'nın yeni bölümleri öncesi kısa bir ara veriyoruz'' açıklaması yapıldı.
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Acun Ilıcalı'dan gelen açıklamada ise, Kırmızı Oda yeni bölüme üç hafta ara verildiği bilgisi geldi.
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Kırmızı Oda'nın yeni bölümüyle 21 Ocak Cuma akşamı izleyicisiyle buluşması bekleniyor.
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