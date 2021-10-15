Kırmızı Oda Rezzan kimdir, gerçek adı nedir? Nihal Yalçın, Rezzan hikayesi ile Kırmızı Oda’da

Nihal Yalçın, 29 Mart 1981 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Yalçın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. 2005'te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakterini, 2009 yılında Ay Lav Yu adlı filmde ise "Rukiye" karakteri canlandırdı. Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolünde izleyicin karşısına çıktı. Bunların haricinde birçok dizi ve filmlerde de rol aldı.