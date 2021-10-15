Kırmızı Oda Rezzan kimdir, gerçek adı nedir? Nihal Yalçın, Rezzan hikayesi ile Kırmızı Oda’da
Kırmızı Oda dizisindeki Rezzan karakteri merak ediliyor. Ağır ataklar geçiren Rezzan’ın psikoz evresinde olduğu ortaya çıktı. İş yerindeki Cafer’in kendi peşinde olduğunu iddia eden Rezzan, sürekli farklı sesler duyuyor ve halüsinasyonlar görüyor. Peki, Kırmızı Oda Rezzan kimdir, gerçek adı nedir? İşte merak edilenler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kırmızı Oda dizisinde Rezzan karakterine Nihal Yalçın hayat veriyor. Madalyonun İçi isimli kitaptan uyarlanan dizide Rezzan’ın hikayesinin ‘Cinini Çıkardım" bölümünden uyarlandığı iddia edildi. Kitaptaki bu bölüme göre Rezzan’ın hastalığında büyük pay annesine ait. İşte Rezzan karakterine hayat veren ve İstanbullu Gelin, Yalan Dünya gibi dizilerde de rol alan Nihal Yalçın hakkında bilgiler
2
Nihal Yalçın, 29 Mart 1981 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Yalçın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. 2005'te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakterini, 2009 yılında Ay Lav Yu adlı filmde ise "Rukiye" karakteri canlandırdı. Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolünde izleyicin karşısına çıktı. Bunların haricinde birçok dizi ve filmlerde de rol aldı.
3
Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan "Açılay" karakterini 2 sezon boyunca canlandırmış, 2. sezon finalinde diziye veda etti. 2011 yılında bir pizza firmasının reklam filminde oynadı. İstanbullu Gelin dizisinde Güneş karakterine hayat verdi.