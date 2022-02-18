Kırmızı Oda neden final yapıyor? Kırmızı Oda 61. final bölümü fragmanı yayında

Kırmızı Oda final bölümü fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen Kırmızı Oda dizisi bu akşam final yapacak. Diziye daha önce katılan ve Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya final bölümünde de yer alıyor. Ayrıca Gülseren Budayıcıoğlu da final bölümünde izleyici karşısına çıkacak.