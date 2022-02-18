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Kırmızı Oda neden final yapıyor? Kırmızı Oda 61. final bölümü fragmanı yayında

#Kırmızı Oda #Kırmızı Oda Final#Kırmızı Oda Fragmanı

Kırmızı Oda dizisi final bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyordu. Farklı kişilerin hikayelerinin işlendiği diziye şimdiye kadar birçok ünlü isim konuk oldu. Dizinin 61. Bölümü ile final yapacak olması akıllarda soru işareti oluşturdu. Peki, Kırmızı Oda neden final yapıyor?

1/3Kırmızı Oda neden final yapıyor Kırmızı Oda 61. final bölümü fragmanı yayında

Kırmızı Oda final bölümü fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen Kırmızı Oda dizisi bu akşam final yapacak. Diziye daha önce katılan ve Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya final bölümünde de yer alıyor. Ayrıca Gülseren Budayıcıoğlu da final bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

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KIRMIZI ODA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kırmızı Oda’nın final haberini TV100'den Birsen Altuntaş gündeme getirmişti. Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin diziye geri dönmesine rağmen dizi reytinglerde eski başarısını yakalayamadığı için final kararı aldı.

3/3BİNNUR KAYA’DAN VEDA PAYLAŞIMI

BİNNUR KAYA’DAN VEDA PAYLAŞIMI

Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı yapan Kaya, "Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. Bölümün sonunda bu cuma noktalıyoruz. Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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