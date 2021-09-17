Kırmızı Oda ne zaman başlıyor? İşte Kırmızı Oda'nın yeni sezon oyuncuları
Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin 2. Sezonu için geri sayım bir süredir devam ediyordu. Yeni sezonda kadrosuna yeni isimleri dahil eden Kırmızı Oda, Cuma günleri yayınlanıyor. Peki, Kırmızı Oda ne zaman başlıyor, bu akşam Kırmızı Oda yayınlanacak mı? İşte Kırmızı Oda 2. Sezon tarihi ve yeni sezon oyuncuları…
Kırmızı Oda izleyicilerinin hasreti sona eriyor. Her hafta Cuma günleri TV8 ekranlarında seyircilerinin karşısına çıkan Kırmızı Oda 2. Sezonun açılışını 17 Eylül Cuma günü yani bu akşam yapacak. Dizinin yeni sezonunun ilk karakterleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.
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