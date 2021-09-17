Kırmızı Oda ne zaman başlıyor? İşte Kırmızı Oda'nın yeni sezon oyuncuları

Kırmızı Oda izleyicilerinin hasreti sona eriyor. Her hafta Cuma günleri TV8 ekranlarında seyircilerinin karşısına çıkan Kırmızı Oda 2. Sezonun açılışını 17 Eylül Cuma günü yani bu akşam yapacak. Dizinin yeni sezonunun ilk karakterleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.