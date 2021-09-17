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Televizyon
Haber Giriş: 17 Eylül 2021 - 09:37 | 

Kırmızı Oda ne zaman başlıyor? İşte Kırmızı Oda'nın yeni sezon oyuncuları

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin 2. Sezonu için geri sayım bir süredir devam ediyordu. Yeni sezonda kadrosuna yeni isimleri dahil eden Kırmızı Oda, Cuma günleri yayınlanıyor. Peki, Kırmızı Oda ne zaman başlıyor, bu akşam Kırmızı Oda yayınlanacak mı? İşte Kırmızı Oda 2. Sezon tarihi ve yeni sezon oyuncuları…

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Kırmızı Oda izleyicilerinin hasreti sona eriyor. Her hafta Cuma günleri TV8 ekranlarında seyircilerinin karşısına çıkan Kırmızı Oda 2. Sezonun açılışını 17 Eylül Cuma günü yani bu akşam yapacak. Dizinin yeni sezonunun ilk karakterleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.

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Yeni sezon tarihi "Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, ikinci sezonunda ilk bölümüyle 17 Eylül 2021 Cuma akşamı saat 20:00'de sizlerle olacak" sözleriyle duyuruldu.

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Kırmızı Oda’ya yeni sezonda İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Nihal Yalçın, Başak Daşman’ın yanı sıra Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar’ın kadroya katıldığı görülüyor. Dizide her hikayeyi farklı bir oyuncu canlandırıyor.

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