Kırmızı Oda Narin kimdir? Süveyda’nın gerçek annesini canlandıran oyuncu performansıyla dikkat çekti

Kırmızı Oda dizisinde Narin ve annesinin koparılış hikayesi ekran karşısındakileri derinden etkiledi. Daha bebekken evlatlık verilen Süveyda'nın köyün çobanı Civan ve engelli Narin'in bebeği olduğu öğrenildi. Narin'in bebeği doğduktan sonra zorla Mustafa-Asuman çiftine verildi.