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GeriTelevizyon Kırmızı Oda Narin kimdir? Süveyda’nın gerçek annesini canlandıran oyuncu performansıyla dikkat çekti
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Televizyon
Haber Giriş: 29 Ekim 2021 - 12:21 | 

Kırmızı Oda Narin kimdir? Süveyda’nın gerçek annesini canlandıran oyuncu performansıyla dikkat çekti

Kırmızı Oda dizisinin 2. sezonunda Süveyda'nın hikayesi devam ediyor. Kadrosuna yeni isimleri dahil eden Kırmızı Oda'da dikkat çeken karakterlerden biri de Narin oldu. Zihinsel engelli olan Narin, Süveyda'nın gerçek annesi. Peki, Kırmızı Oda Narin kimdir? Süveyda’nın gerçek annesini canlandıran oyuncu kim?

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Kırmızı Oda dizisinde Narin ve annesinin koparılış hikayesi ekran karşısındakileri derinden etkiledi. Daha bebekken evlatlık verilen Süveyda'nın köyün çobanı Civan ve engelli Narin'in bebeği olduğu öğrenildi. Narin'in bebeği doğduktan sonra zorla Mustafa-Asuman çiftine verildi.

2Aylin Paksoy canlandırıyor

Aylin Paksoy canlandırıyor

Dizide Süveyda karakterine İlayda Alişan hayat verirken, annesi Narin'i Aylin Paksoy canlandırıyor.

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Aylin Paksoy, 23 eylül 1997 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluğunun bir kısmını Rusya'da geçiren Paksoy, oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik yapıyor.

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