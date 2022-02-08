Kırmızı Oda için final iddiası... Kırmızı Oda ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Pekinde skandal anlar Hepsini ağlayarak anlattıPekin'de skandal anlar! Hepsini ağlayarak anlattı #Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
Üsküdarda 5 katlı binadaki patlama anı kameradaÜsküdar'da 5 katlı binadaki patlama anı kamerada#Istanbul
Kar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu 2 ay kritikKar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu? '2 ay kritik'#İklim Krizi
Ve açıklama geldi... Macrondan flaş Putin sözleriVe açıklama geldi... Macron'dan flaş Putin sözleri#Macron
Bakan Çavuşoğlundan göçmen krizi açıklaması Yunanistan kadar ABnin de suçu var...Bakan Çavuşoğlu'ndan göçmen krizi açıklaması! Yunanistan kadar AB'nin de suçu var...#Mevlüt Çavuşoğlu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Selçuk Bayraktar hedefi açıkladı Azerbaycanda hayata geçirilecekSelçuk Bayraktar hedefi açıkladı! Azerbaycan'da hayata geçirilecek#Selçuk Bayraktar
Yine tüm dünyayı şaşırtmayı başardı Aşk mektuplarını da yanında götürmüşYine tüm dünyayı şaşırtmayı başardı! 'Aşk mektuplarını' da yanında götürmüş!#ABD
Ünlü isimleri kapıcı çarptıÜnlü isimleri kapıcı çarptı!#Haldun Dormen
Şişeniz sizi şişmanlatıyor olabilir... ‘Tek risk kilo alımı değil…’Şişeniz sizi şişmanlatıyor olabilir... ‘Tek risk kilo alımı değil…’#Plastikler
Prof. Dr. Ateş Kara’dan CNN TÜRK’te Turkovac açıklamasıProf. Dr. Ateş Kara’dan CNN TÜRK’te Turkovac açıklaması#Koronavirüs
Büyükçekmecedeki korkunç cinayette şoke eden ses kaydıBüyükçekmece'deki korkunç cinayette şoke eden ses kaydı!#Murat Kartal
Dünya bu sözleri konuşuyor: Ellerinde kan varDünya bu sözleri konuşuyor: Ellerinde kan var!#Astrazeneca
Ve beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldiVe beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldi#Alec Baldwin
Diananın elleri de o kadar temiz değildi"Diana'nın elleri de o kadar temiz değildi"#Camilla Parker Bowles
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Kırmızı Oda için final iddiası... Kırmızı Oda ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

#Kırmızı Oda#Kırmızı Oda Final#Kırmızı Oda Ne Zaman

Kırmızı Oda final iddialarıyla gündemde. Cuma akşamları ekrana gelen Kırmızı Oda’nın yeni bölümlerinde Erken Petekkaya’nın canlandırdığı Sadi’nin yeni hikâyelerine yer verilmişti. Dizinin en sevilen karakteri Sadi’nin geri dönüşüne rağmen dizi için final kararı alındığı konuşuluyor. Peki, Kırmızı Oda ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

1/3Kırmızı Oda için final iddiası... Kırmızı Oda ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak

Farklı karakterlerin öyküsü anlatan Kırmızı Oda’nın yakın zaman final yapağı öğrenildi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin diziye geri dönmesine rağmen Kırmızı Oda için final kararı geldi.

2/3Kırmızı Oda için final iddiası... Kırmızı Oda ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak

Bugüne dek 58 bölümü yayınlan dizi, 61. bölümde final yapacak. Kırmızı Oda’nın final bölümünün 25 Şubat Cuma günü ekrana gelmesi bekleniyor.

3/3Kırmızı Oda için final iddiası... Kırmızı Oda ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak

Kırmızı Oda dizisine; "Issız Adam", "Leyla ile Mecnun", "Barda" gibi projelerle tanınan Melis Birkan da dahil olmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırmızı Oda#Kırmızı Oda Final#Kırmızı Oda Ne Zaman