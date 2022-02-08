Kırmızı Oda için final iddiası... Kırmızı Oda ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

Farklı karakterlerin öyküsü anlatan Kırmızı Oda’nın yakın zaman final yapağı öğrenildi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin diziye geri dönmesine rağmen Kırmızı Oda için final kararı geldi.