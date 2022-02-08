Kırmızı Oda için final iddiası... Kırmızı Oda ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

Farklı karakterlerin öyküsü anlatan Kırmızı Oda’nın yakın zaman final yapağı öğrenildi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin diziye geri dönmesine rağmen Kırmızı Oda için final kararı geldi.
Bugüne dek 58 bölümü yayınlan dizi, 61. bölümde final yapacak. Kırmızı Oda’nın final bölümünün 25 Şubat Cuma günü ekrana gelmesi bekleniyor.
Kırmızı Oda dizisine; "Issız Adam", "Leyla ile Mecnun", "Barda" gibi projelerle tanınan Melis Birkan da dahil olmuştu.