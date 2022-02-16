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Kırmızı Oda final fragmanı yayınlandı... Kırmızı Oda ne zaman final yapacak? Binnur Kaya paylaştı

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Kırmızı Oda final bölümünde ilk görüntüler geldi. Binnur Kaya'nın paylaştığı Kırmızı Oda dizisi 61. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Kırmızı Oda'nın final haberini resmi Instagram hesabı üzerinden verdi ve final fragmanını paylaştı. Farklı karakterlerin dahil olduğu dizi 2. sezonunu sürdürüyordu. Peki, Kırmızı Oda neden, ne zaman final yapacak?

1/4Kırmızı Oda final fragmanı yayınlandı... Kırmızı Oda ne zaman final yapacak Binnur Kaya paylaştı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi ekran macerasını tamamlamaya hazırlanıyor. Cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda, 18 Şubat akşamı ekrana gelecek olan 61. bölümüyle final yapacak.

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Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı yapan Kaya, "Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. Bölümün sonunda bu cuma noktalıyoruz. Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

3/4Kırmızı Oda final fragmanı yayınlandı... Kırmızı Oda ne zaman final yapacak Binnur Kaya paylaştı

Kırmızı Oda’nın final haberini TV100'den Birsen Altuntaş gündeme getirmişti. Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin diziye geri dönmesine rağmen dizi reytinglerde eski başarısını yakalayamadığı için final kararı aldı.

4/4Kırmızı Oda final fragmanı yayınlandı... Kırmızı Oda ne zaman final yapacak Binnur Kaya paylaştı

Kırmızı Oda dizisine en son "Issız Adam", "Leyla ile Mecnun", "Barda" gibi projelerle tanınan Melis Birkan da dahil olmuştu.

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