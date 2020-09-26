Kırmızı Oda dizisinden hangi isimler ayrıldı? İşte Kırmızı Oda’ya dahil olan 2 yeni oyuncu…

Salih Bademci ve Hande Doğandemir’in vedası ardından ise 2 sürpriz ismin haberi geldi. Kırmızı Oda 5. Bölümünde kadroya Emre Kınay ve Hakan Meriçliler dahil olacak. Yeni bölümde Emre Kınay, Kırmızı Oda'da eşini aldatan ve bundan büyük pişmanlık duyan Ahmet adında bir kişiye hayat verecek.