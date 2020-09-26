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Haber Giriş: 26 Eylül 2020 - 10:21 | 

Kırmızı Oda dizisinden hangi isimler ayrıldı? İşte Kırmızı Oda’ya dahil olan 2 yeni oyuncu…

Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosunda değişiklik yapıldı. Her bölümde farklı karakterlerin oyuncu kadrosuna dahil olduğu Kırmızı Oda’dan 2 isim ayrıldı, ayrılan isimlerin yerine ise iki yeni oyuncu katıldı. Peki, Kırmızı Oda dizisinden hangi isimler ayrıldı? İşte Kırmızı Oda’ya dahil olan 2 yeni oyuncu…

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Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin konuk oyuncuları değişti.

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Kırmızı Oda'da başarılı oyunculuklarıyla beğeni toplayan Salih Bademci ve Hande Doğandemir, 4. bölümde diziye veda etti. Performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşulan ünlü oyuncular Instagram hesaplarından Kırmızı Oda'ya veda paylaşımlarında bulundu.

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Salih Bademci ve Hande Doğandemir’in vedası ardından ise 2 sürpriz ismin haberi geldi. Kırmızı Oda 5. Bölümünde kadroya Emre Kınay ve Hakan Meriçliler dahil olacak. Yeni bölümde Emre Kınay, Kırmızı Oda'da eşini aldatan ve bundan büyük pişmanlık duyan Ahmet adında bir kişiye hayat verecek.

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