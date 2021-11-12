Kırmızı Oda dizisindeki Firuzan kimdir? Kırmızı Oda Keklik’in annesi Firuzan hakkında bilgiler

ŞİFANUR GÜL KİMDİR? 1995 Ankara doğumlu olan Şifanur Gül, Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk Anabilim Dalı mezunudur. Lise dönemindeyken oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır.



Tiyatro oyuncusu olarak çalışmakta iken Focus Film sahibi Nilgün Sağyaşar’ın dikkatini çekti. 2019’da ekranlara gelen Sevdim Seni Bir Kere dizisinde kadın başrol oyuncusu olup Eylül karakterini canlandırmıştır.



