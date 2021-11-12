Kırmızı Oda dizisindeki Firuzan kimdir? Kırmızı Oda Keklik’in annesi Firuzan hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisinde Firuzan karakteri hikayesi ile dikkat çekti. her hafta cuma akşamları ekrana gelen dizide Keklik'in annesinin hikayesi geçtiğimiz hafta anlatıldı. Peki, Kırmızı Oda dizisindeki Firuzan kimdir? İşte Firuzan karakterine hayat veren Şifanur Gül hakkında bilgiler
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Kırmızı Oda oyuncuları arasında yer alan Şifanur Gül, Firuzan karakterine hayat veriyor. keklik lakaplı Zekiye'nin annesi olan Firuzan karakterine hayat veren Şifanur Gül daha önce Uyanış Büyük Selçuklu, Cam Tavanlar gibi dizilerde rol almış. İşte hakkında merak edilenler
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ŞİFANUR GÜL KİMDİR?
1995 Ankara doğumlu olan Şifanur Gül, Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk Anabilim Dalı mezunudur. Lise dönemindeyken oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır.
Tiyatro oyuncusu olarak çalışmakta iken Focus Film sahibi Nilgün Sağyaşar’ın dikkatini çekti. 2019’da ekranlara gelen Sevdim Seni Bir Kere dizisinde kadın başrol oyuncusu olup Eylül karakterini canlandırmıştır.
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Gülperi karakterini canlandırmış, daha sonra Cam Tavanlar oyuncu kadrosunda da yer almıştır.