Kırmızı Oda dizisindeki Derya kimdir? Ayça Bingöl, Kırmızı Oda oyuncu kadrosunda

AYÇA BİNGÖL KİMDİR? kadar tek çocuk olarak büyüdü, o sene bir kardeşi Ilgın oldu. Annesi banka memuru, babası matbaacıdır. Diş doktoru olmak isteyen Ayça Bingöl, puanı tutmayınca İTÜ Kimya'ya girdi. Birinci senenin sonunda oyuncu olmak istediği için okulu bırakıp 1994 yılında konservatuar sınavına girdi ve kazandı.



1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü`nden mezun olan Ayça Bingöl, 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlamış, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da oynamıştır. Reklam filmleri, Sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulundu.



Reklam filmleri, sinema ve dizilerde oynayıp, sinema filmi ve televizyon dizilerinde dublaj çalışmaları yapan Ayça Bingöl, halen Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulunmaktadır. 2004 – 2010 yılları arasında yayınlanan "Lost" adlı dizide Evangeline Lilly'nin canlandırdığı Kate karakterini seslendirildi. Ayça Bingöl, 2001 yılında tiyatrocu Ali Gökmen Altuğ ile evlendi. Ayça Bingöl, 14 Eylül 2010 tarihinde gösterilmeye başlayan ve 18 Haziran 2013 tarihinde biten "Öyle Bir Geçer Zaman ki" adlı dizide Cemile karakterini canlandırdı.



