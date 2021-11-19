Kırmızı Oda Dara kimdir, hastalığı nedir? Gözhan Özoğuz, Kırmızı Oda oyuncuları arasında
Kırmızı Oda dizisi yeni sezon karakterleri arasına Dara da katıldı. Yeni karakter, insomnia olarak bilinen uyuyamama sorunu nedeniyle Doktor Hanım'a gelecek. Peki, Kırmızı Oda Dara kimdir? İşte karaktere hayat veren Gözhan Özoğuz hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Dara hikayesi ile merak edilen isimlerden biri oldu. Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda’da Dara karakterine hayat verecek. 14 Ekim 1976 tarihinde dünyaya gelen ve birçok başarılı şarkıya imza atan Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye’de de jüri olarak yer almıştı.
GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR?
Gökhan Özoğuz, 14 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da Fenerbahçe semtinde doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Babası Ahmet Özoğuz'dur. 2007'de babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz vefat etti. Müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden gördü.
15 yaşında gitar çalmaya merak salan Gökhan Özoğuz, Athena müzik grubunun solistidir. Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz ikiz kardeşidir.
2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.
- İşte Dara isminin anlamı - Meltem Cumbul, Kırmızı Oda kadrosunda-Kırmızı Oda dizisindeki Sinan Hoca hakkında bilgiler
15 yaşında gitar çalmaya merak salan Gökhan Özoğuz, Athena müzik grubunun solistidir. Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz ikiz kardeşidir.
2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.
- İşte Dara isminin anlamı - Meltem Cumbul, Kırmızı Oda kadrosunda-Kırmızı Oda dizisindeki Sinan Hoca hakkında bilgiler
Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu. A Milli Basketbol takımımız için yaptığı "12 Dev Adam" şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. 2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra'ya gittiler. Gökhan Özoğuz, 28 Aralık 2012 tarihinde Melis Ülken ile evlendi. 3 Temmuz 2013 tarihinde Ayşe Derya adında bir kızı oldu.Ünlü isim O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yaptı. Kardeşi Hakan Özoğuz da bir dönem Gökhan'la beraber programda jüri üyeliği yaptı.