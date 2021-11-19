Kırmızı Oda Dara kimdir, hastalığı nedir? Gözhan Özoğuz, Kırmızı Oda oyuncuları arasında

Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu. A Milli Basketbol takımımız için yaptığı "12 Dev Adam" şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. 2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra'ya gittiler. Gökhan Özoğuz, 28 Aralık 2012 tarihinde Melis Ülken ile evlendi. 3 Temmuz 2013 tarihinde Ayşe Derya adında bir kızı oldu.Ünlü isim O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yaptı. Kardeşi Hakan Özoğuz da bir dönem Gökhan'la beraber programda jüri üyeliği yaptı.