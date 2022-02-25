Kırmızı Oda bu akşam var mı? Kırmızı Oda neden bitti, final yaptı? TV 8 yayın akışı

KIRMIZI ODA NEDEN BİTTİ?

Kırmızı Oda dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizi geçtiğimiz hafta final bölümü ile ekrana geldi. Kırmızı Oda’nın final haberini TV100'den Birsen Altuntaş gündeme getirmişti. Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin diziye geri dönmesine rağmen dizi reytinglerde eski başarısını yakalayamadığı için final kararı aldı.