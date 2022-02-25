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Kırmızı Oda bu akşam var mı? Kırmızı Oda neden bitti, final yaptı? TV 8 yayın akışı

#Kırmızı Oda #Kırmızı Oda Final#Tv 8 Yayın Akışı

Kırmızı Oda dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin TV 8 yayın akışında yer almaması akıllarda soru işareti oluşturdu. Dizi geçtiğimiz hafta final bölümü ile ekrana gelmişti. Peki, Kırmızı Oda neden bitti?

1/3Kırmızı Oda bu akşam var mı Kırmızı Oda neden bitti, final yaptı TV 8 yayın akışı

Kırmızı Oda izleyicileri yeni bölümün bu akşam yayınlanmamasının ardından araştırmalarını hızlandırdılar. Binnur Kaya’nın doktor hanıma hayat verdiği Kırmızı Oda geçtiğimiz hafta final yaptı. TV 8 yayın akışına göre bu akşam saat 20:00’de Survivor All Star yayınlanacak.

2/3KIRMIZI ODA NEDEN BİTTİ

KIRMIZI ODA NEDEN BİTTİ?

Kırmızı Oda dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizi geçtiğimiz hafta final bölümü ile ekrana geldi. Kırmızı Oda’nın final haberini TV100'den Birsen Altuntaş gündeme getirmişti. Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin diziye geri dönmesine rağmen dizi reytinglerde eski başarısını yakalayamadığı için final kararı aldı.

3/3TV 8 YAYIN AKIŞI

TV 8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Karakomik Filmler: Deli ve Emanet

13:30 Canım Annem

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

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