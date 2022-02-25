Kırmızı Oda bu akşam var mı? Kırmızı Oda neden bitti, final yaptı? TV 8 yayın akışı

Kırmızı Oda izleyicileri yeni bölümün bu akşam yayınlanmamasının ardından araştırmalarını hızlandırdılar. Binnur Kaya’nın doktor hanıma hayat verdiği Kırmızı Oda geçtiğimiz hafta final yaptı. TV 8 yayın akışına göre bu akşam saat 20:00’de Survivor All Star yayınlanacak.
Kırmızı Oda dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizi geçtiğimiz hafta final bölümü ile ekrana geldi. Kırmızı Oda’nın final haberini TV100'den Birsen Altuntaş gündeme getirmişti. Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin diziye geri dönmesine rağmen dizi reytinglerde eski başarısını yakalayamadığı için final kararı aldı.
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Karakomik Filmler: Deli ve Emanet
13:30 Canım Annem
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa