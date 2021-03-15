Beyonce müzik tarihine geçti

Müzik endüstrisinin en önemli ödülü olarak nitelendirilen Grammy Ödülleri, 63'üncü kez sahiplerini buldu. Koronavirüs nedeniyle ertelenen tören, dün gece Los Angeles'taki Staples Center'da gerçekleşti.
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Pandemi nedeniyle yoğun önlemler altında yapılsa da kırmızı halı geçişine katılan ünlülerin sayısı her zamankinden az olsa da yine de ışıltılı bir ödül gecesi yaşandı. Seyirci alınmayan törene katılan ünlülerin virüs önlemi olarak kıyafetlerine uygun maskeler taktığı da görüldü.
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Ödüller açısından geceye damga vuran kişi ise Beyonce oldu. Kırmızı halıya çıkmayan ancak ödülünü almak için sahneye çıkan Beyonce, kariyerinin 28'inci Grammy Ödülü'nü kazanarak tarihe de adını yazdırdı.
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Black Parade ile en iyi R&B, Brown Skins Girls ile en iyi müzik videosu, Savage ile Meghan Thee Stallion ile birlikte er iyi rap performansı dallarında Grammy'yi evine götürdü Beyonce. dün geceki törende, 27 Grammy ile bu alanda bir rekoru elinde bulunduran Alison Krauss'un unvanını da elinden almış oldu. Beyonce, 28 Grammy ödüllü ilk müzisyen olarak tarihe geçti. İşte pandemi nedeniyle ertelenen ve dün gece gerçekleşen 63'üncü Grammy Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere takılan görüntüler.
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Doja Cat, gecede kırmızı halıya çıkan ünlülerden biriydi.
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Meghan Thee Stallion törende hem şıklığıyla hem de kazandığı ödülle konuşuldu.
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Miley Cyrus'ın kardeşi Noah da törenin konukları arasındaydı.
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KIrmızı halı geçişi sırasında sosyal mesafeyi korumak için alınan önlemler de dikkati çekti.
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Billie Eilish gecede hem ödül aldı hem de sahnede bir şov sergiledi.
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Eilish'in kırmızı halıdaki görüntüsü.
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Lizzo gecenin konukları arasındaydı.
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Dua Lipa da gecede sahneye çıkanlar arasındaydı. Genç şarkıcı gösterişli şovunda iki farklı kıyafet giydi.
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Lipa sahneye bu kostümle çıktı. Daha sonra da kameralar karşısında diğer kıyafete geçti.
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Taylor Swift'in çiçekli kostümü.
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Swift, kıyafetiyle bir örnek maske taktı.
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Meghan Thee Stallion da gecenin yıldızlarından biriydi.
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Harry Styles her zamanki ilginç tarzıyla törendeydi.
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Miranda Lambert kırmızı halı ve sahne için iki farklı kıyafet giydi.
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Lambert'in sahne kıyafeti.
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H.E.R de kırmızı halıya çıkan ünlüler arasındaydı.
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Jhene Aiko da gecede birden fazla kıyafet giyen ünlülerden biri oldu. Aiko'nun kırmızı halı kıyafeti.
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Gecede sunuculuk yapan Aiko, sahnede de bu kıyafeti tercih etti.
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Maren Morris kırmızı halıda.
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Mickeş Guyton, gösterişli elbisesiyle dikkat çekti.
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Phoebe Bridgers'ın elbisesi, gecenin en ilginçlerinden biriydi.
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Harry Styles, son zamanlarda benimsediği giyim tarzını törende de sürdürdü.
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Julia Michaels ile JP Saxe törene birlikte katıldı.