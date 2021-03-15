Beyonce müzik tarihine geçti

Black Parade ile en iyi R&B, Brown Skins Girls ile en iyi müzik videosu, Savage ile Meghan Thee Stallion ile birlikte er iyi rap performansı dallarında Grammy'yi evine götürdü Beyonce. dün geceki törende, 27 Grammy ile bu alanda bir rekoru elinde bulunduran Alison Krauss'un unvanını da elinden almış oldu. Beyonce, 28 Grammy ödüllü ilk müzisyen olarak tarihe geçti. İşte pandemi nedeniyle ertelenen ve dün gece gerçekleşen 63'üncü Grammy Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere takılan görüntüler.