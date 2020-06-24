Kirazın faydaları neler?

Toksik maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştırıyor, böbrek ve karaciğer sağlığını koruyor... Yazın vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan kiraz, lezzeti ile olduğu kadar sağlığa olan faydaları ile de dikkat çekiyor. İşte, kirazın saymakla bitmeyen faydaları...
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1
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Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan kirazın sapından çekirdeğine kadar sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Adeta sağlık deposu olan bu faydalı meyve her yaş grubundan insan tarafından büyük bir zevkle tüketiliyor. İçeriğindeki su oranıyla, sıcaklar nedeniyle artan sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı olan kiraz sağlık için oldukça yararlı.
2
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KİRAZIN FAYDALARI NELER?
VİTAMİN YÖNÜNDEN ZENGİN: C,A ve K vitamini bakımından oldukça zengin olan kiraz, uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilen sağlıklı bir meyve, özellikle ödem atma ve idrar söktürme özelliği olan kiraz sapı da son günlerde oldukça revaçta olmaya başladı.
3
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ENFEKSİYON ÖNLEYİCİ: Kiraz fitokimyasallar açısından zengindir. Aynı şekilde bir flavonoid olan quercetinki içinde hem anti-kanser bir oluşum, hem de anti-imflamotoral ve antihistaminik (alerji ve enfeksiyon önleyici) özellikler taşıyan bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korur.
4
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KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR: Kiraz hem kolesterolü hem de kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir.
5
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SİNDİRİMİ DÜZENLER: Bağırsak sağlığına da iyi gelen kiraz, kabızlığı önlemede etkilidir ve iyi bir sindirim düzenleyicidir.
6
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BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN KİRAZ: Böbrek taşı problemi yaşayanlar için de ideal olan kirazda bulunan kinik asit, böbreklerin taş ve kum yapmasını önleyebilir ve varsa zamanla dökülmesine yardımcı olabilir.
7
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KARACİĞERİ RAHATLATIR: Kandaki zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir. Bunun yanında aşırı ilaç tüketimi ile karaciğerde oluşan yükün azaltılmasında yardımcı olabilir.
8
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DAMAR SERTLİĞİNE BİRE BİR: Kiraz ürik asit ve ürat tuzlarının vücuttan atılmasını sağladığı için artrit (romatizma), gut hastalığı, eklem kireçlenmesi ve damar sertliğinin tedavisinde de etkili oluyor.