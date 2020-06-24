Kirazın faydaları neler?

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan kirazın sapından çekirdeğine kadar sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Adeta sağlık deposu olan bu faydalı meyve her yaş grubundan insan tarafından büyük bir zevkle tüketiliyor. İçeriğindeki su oranıyla, sıcaklar nedeniyle artan sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı olan kiraz sağlık için oldukça yararlı.