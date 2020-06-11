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Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 15:21,

Kim der ki '2 ay önce doğum yaptı!'... Sezgi Sena Akay görüntüsüyle şaşırttı

Türkiye Güzeli Sezgi Sena Akay, geçtiğimiz yıl Emir Hasoğlu ile nikah masasına oturdu.

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Çiftin, oğulları Ali Kerim nisan ayında dünyaya geldi. Sezgi Sena Hasoğlu, doğumun üzerinden henüz 2 ay geçmiş olmasına rağmen eski formuna kavuştu.

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24 yaşındaki ve 1.81 boyundaki tescilli güzel, paylaştığı fotoğraflarla doğum kilolarına meydan okudu.

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Sezgi Sena Hasoğlu, oğlunun fotoğrafını "Uyurken özleyip onun videolarını izlemek , her şey yolunda mı diye nefesini kontrol ederken hazır yanına gelmişken şu gıdıktan bir öpücük alayım diyerek onu uyandırmak diye bie şey var. Kesin bilgi yani var" notu ile paylaştı.

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Hasoğlu, bu karenin altına ise "Oğlum seninle birlikte 40. günümüz" notunu düştü.

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