Kim der ki '2 ay önce doğum yaptı!'... Sezgi Sena Akay görüntüsüyle şaşırttı

Sezgi Sena Hasoğlu, oğlunun fotoğrafını "Uyurken özleyip onun videolarını izlemek , her şey yolunda mı diye nefesini kontrol ederken hazır yanına gelmişken şu gıdıktan bir öpücük alayım diyerek onu uyandırmak diye bie şey var. Kesin bilgi yani var" notu ile paylaştı.