Kim der ki '2 ay önce doğum yaptı!'... Sezgi Sena Akay görüntüsüyle şaşırttı

Çiftin, oğulları Ali Kerim nisan ayında dünyaya geldi. Sezgi Sena Hasoğlu, doğumun üzerinden henüz 2 ay geçmiş olmasına rağmen eski formuna kavuştu.
2
Abone Ol
24 yaşındaki ve 1.81 boyundaki tescilli güzel, paylaştığı fotoğraflarla doğum kilolarına meydan okudu.
3
Abone Ol
Sezgi Sena Hasoğlu, oğlunun fotoğrafını "Uyurken özleyip onun videolarını izlemek , her şey yolunda mı diye nefesini kontrol ederken hazır yanına gelmişken şu gıdıktan bir öpücük alayım diyerek onu uyandırmak diye bie şey var. Kesin bilgi yani var" notu ile paylaştı.
4
Abone Ol
Hasoğlu, bu karenin altına ise "Oğlum seninle birlikte 40. günümüz" notunu düştü.