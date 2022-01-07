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Televizyon
Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 10:29 | 

Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

Kıbrıs Zafere Doğru bugün neden yok sorusu, izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Bu hafta pek çok dizinin yayınlanmama furyasına Kıbrıs Zafere Doğru da dahil oldu. Kıbrıs Zafere Doğru neden yok sorusu, kanalın yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyen vatandaşların gündemini oluşturuyor. Dizinin yeni yıl tatili dolayısı ile bir hafta ara verdiği ön görülüyor. İşte, TRT ekranlarında her Cuma izleyici karşısına çıkan Kıbrıs Zafere Doğru hakkında detaylı bilgiler

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Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman bugün var mı, soruları ekranlarını açan izleyenlerin gündemine geldi. Her Cuma seyirci karşısına çıkan Kıbrıs Zafere Doğru'nun 7 Ocak TRT yayın akışında yer almaması dizinin hayranlarını meraklandırdı. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam neden yok? İşte, o konular hakkında bilgiler.
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Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer alacak. Dizilerin yeni bölümleri birkaç hafta içinde yeniden ekranlarda olacak.

Konuya dair detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz. 
3KIBRIS ZAFERE DOĞRU NEREDE ÇEKİLİYOR

KIBRIS ZAFERE DOĞRU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin çekimleri Kıbrıs’ta devam ediyor. Lefkoşa, Gazi Magusa ve Mersin'de çekilmesinin yanı sıra dizinin hikayesinin bir kısmı da İstanbul’da çekildi. Dizinin esas çekim bölgesi ise Kıbrıs adasındaki eski Maraş bölgesinde gerçekleşti.
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