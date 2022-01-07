Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman bugün var mı, soruları ekranlarını açan izleyenlerin gündemine geldi. Her Cuma seyirci karşısına çıkan Kıbrıs Zafere Doğru'nun 7 Ocak TRT yayın akışında yer almaması dizinin hayranlarını meraklandırdı. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam neden yok? İşte, o konular hakkında bilgiler.