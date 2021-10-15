Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler, konusu ne? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın devamı Kıbrıs Zafere Doğru başlıyor…
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, yeni sezonda yoluna “Kıbrıs Zafere Doğru” ismiyle devam edecek. İlk dizinin devamı niteliğinde olan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi, ikinci sezonunda “Erenköy Direnişi”ni konu edinecek. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler? İşte Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin konusu ve karakterlerine doğru detaylar…
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Yeni bölümlerinin ekrana gelmesi beklenen “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin adı değişti ve dizi yoluna yeni sezonda “Kıbrıs Zafere Doğru” olarak devam edecek. İkinci sezonunda “Erenköy Direnişi”ni ekrana getirecek olan dizinin yeni adıyla ilk bölümü 15 Ekim’de yayınlanacak.
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Kıbrıs Zafere Doğru Konusu
Kıbrıs Zafere Doğru (eski adıyla Bir Zamanlar Kıbrıs) konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs’a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT’nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır.
Kıbrıs’ın, Çanakkale Destanı olarak tarihe geçen “Erenköy Direnişi”nin ekranlara geleceği yeni sezonun ilk tanıtımında; üniversite öğrencilerinin ve Kıbrıslı mücahitlerin zor koşullar altında verdiği büyük mücadele ekrana geldi. Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini, tarihi olaylar çerçevesinde ekrana yansıtan “Kıbrıs Zafere Doğru” Türkiye’nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in yürekleri dağlayan tarihe geçiş hikayesini anlatacak.
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Kıbrıs Zafere Doğru Oyuncuları ve Karakterleri
Ahmet Kural - Kemal Dereli Serkan Çayoğlu - Bereli/Ankaralı Pelin Karahan - İnci Dereli Gülper Özdemir - Doktor Ayşe İnan Devrim Saltoğlu - Rauf Denktaş Tayanç Ayaydın - Nikos Sampson Hasan Küçükçetin - Derviş Miray Akay - Pembe Dereli Deniz Baytaş - Sıtkiye Dereli Ahmet Mark Somers - Salahi Dereli Ömer Turan - Bekir Nebil Sayın - Yeoryos Grivas Emre Törün - III. Makarios Hakan Güner - Dr. Fazıl Küçük Yunus Destebaşı - Ahmet Çavuş Bade Arazlı - Mine Dereli Sümeyra Koç - Sandy Rüzgar Irmakoğlu - Müge Dereli Umut Avcı - Şöför Hamit Demir Karahan - Efsane Kemal Uçar - Cengiz Topel