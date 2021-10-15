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Televizyon
Haber Giriş: 15 Ekim 2021 - 09:35 | 

Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler, konusu ne? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın devamı Kıbrıs Zafere Doğru başlıyor…

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, yeni sezonda yoluna “Kıbrıs Zafere Doğru” ismiyle devam edecek. İlk dizinin devamı niteliğinde olan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi, ikinci sezonunda “Erenköy Direnişi”ni konu edinecek. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler? İşte Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin konusu ve karakterlerine doğru detaylar…

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Yeni bölümlerinin ekrana gelmesi beklenen “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin adı değişti ve dizi yoluna yeni sezonda “Kıbrıs Zafere Doğru” olarak devam edecek. İkinci sezonunda “Erenköy Direnişi”ni ekrana getirecek olan dizinin yeni adıyla ilk bölümü 15 Ekim’de yayınlanacak.

2Kıbrıs Zafere Doğru Konusu

Kıbrıs Zafere Doğru Konusu

Kıbrıs Zafere Doğru (eski adıyla Bir Zamanlar Kıbrıs) konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs’a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT’nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır.

Kıbrıs’ın, Çanakkale Destanı olarak tarihe geçen “Erenköy Direnişi”nin ekranlara geleceği yeni sezonun ilk tanıtımında; üniversite öğrencilerinin ve Kıbrıslı mücahitlerin zor koşullar altında verdiği büyük mücadele ekrana geldi. Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini, tarihi olaylar çerçevesinde ekrana yansıtan “Kıbrıs Zafere Doğru” Türkiye’nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in yürekleri dağlayan tarihe geçiş hikayesini anlatacak.

3Kıbrıs Zafere Doğru Oyuncuları ve Karakterleri

Kıbrıs Zafere Doğru Oyuncuları ve Karakterleri

Ahmet Kural - Kemal Dereli
Serkan Çayoğlu - Bereli/Ankaralı
Pelin Karahan - İnci Dereli
Gülper Özdemir - Doktor Ayşe İnan
Devrim Saltoğlu - Rauf Denktaş
Tayanç Ayaydın - Nikos Sampson
Hasan Küçükçetin - Derviş
Miray Akay - Pembe Dereli
Deniz Baytaş - Sıtkiye Dereli
Ahmet Mark Somers - Salahi Dereli
Ömer Turan - Bekir
Nebil Sayın - Yeoryos Grivas
Emre Törün - III. Makarios
Hakan Güner - Dr. Fazıl Küçük
Yunus Destebaşı - Ahmet Çavuş
Bade Arazlı - Mine Dereli
Sümeyra Koç - Sandy
Rüzgar Irmakoğlu - Müge Dereli
Umut Avcı - Şöför Hamit
Demir Karahan - Efsane
Kemal Uçar - Cengiz Topel

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