Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler, konusu ne? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın devamı Kıbrıs Zafere Doğru başlıyor…

Kıbrıs Zafere Doğru Konusu Kıbrıs Zafere Doğru (eski adıyla Bir Zamanlar Kıbrıs) konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs’a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT’nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır.



Kıbrıs’ın, Çanakkale Destanı olarak tarihe geçen “Erenköy Direnişi”nin ekranlara geleceği yeni sezonun ilk tanıtımında; üniversite öğrencilerinin ve Kıbrıslı mücahitlerin zor koşullar altında verdiği büyük mücadele ekrana geldi. Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini, tarihi olaylar çerçevesinde ekrana yansıtan “Kıbrıs Zafere Doğru” Türkiye’nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in yürekleri dağlayan tarihe geçiş hikayesini anlatacak.