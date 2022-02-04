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Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek? İşte Kıbrıs Barış Harekatı tarihi

#Kıbrıs Barış Harekatı#Ayşe Tatile Çıksın#Kıbrıs Harekatı Tarihi

Kıbrıs Barış Harekatı tarihi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Kıbrıs Zafere Doğru dizisi izleyicileri Kıbrıs Barış Harekatı’nın tarihini merak etmeye başladılar. Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Adası'nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirildi. Peki, Ayşe tatile çıksın ne demek? Harekat ne zaman oldu?

1/3Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman oldu Ayşe tatile çıksın ne demek İşte Kıbrıs Barış Harekatı tarihi

Kıbrıs Barış Harekatı’nın ne zaman olduğu merak ediliyor. Kıbrıs Barış Harekatı, 20 Temmuz 1974’te TSK'ye bağlı birliklerin Lefkoşa-Hamitköy-Gönyeli ve Pınarbaşı bölgelerine hava indirme, Yavuz Plajı'na denizden çıkarma yapmasıyla başlamış oldu. 13 Şubat 1975'te harekatın başarıyla sonuçlanmasının ardından Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Rauf Denktaş ise devlet başkanı oldu.

2/3KIBRIS BARIŞ HAREKATI NE ZAMAN OLDU

KIBRIS BARIŞ HAREKATI NE ZAMAN OLDU?

Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Adası'nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirildi. Rumlara ait silahlı gruplarca 1963'ten itibaren gerçekleştirilen saldırılar sonucu Kıbrıs Türkleri, ülke yönetiminden baskı ve zulümle uzaklaştırıldı. Adayı Yunanistan'a bağlama hedefine ulaşmak isteyen Rumların yürüttükleri saldırılar ve ambargolar 1963-1974 yılları arasında artarak devam etti.

Harekat, 20 Temmuz 1974’te TSK'ye bağlı birliklerin Lefkoşa-Hamitköy-Gönyeli ve Pınarbaşı bölgelerine hava indirme, Yavuz Plajı'na denizden çıkarma yapmasıyla başlamış oldu.

Harekatın parolası ise "Ayşe tatile çıksın" olarak belirlendi.

3/3Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman oldu Ayşe tatile çıksın ne demek İşte Kıbrıs Barış Harekatı tarihi

Cenevre'de sürdürülen görüşmeler sırasında anlaşmanın mümkün olmadığı kanaati kesinleşince harekâtın yeniden başlatılacağı anlamına gelen "Ayşe Tatile Çıksın" (Ayşe, Turan Güneş'in kızı Ayşe Güneş Ayata'nın adıdır.) parolasını Türk Dışişleri Bakanı Turan Güneş, Başbakan Bülent Ecevit'e bildirdi.

Bülent Ecevit, harekatın başladığını, "İnsanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Öyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz." sözleriyle bildirdi.

Türk uçakları 21 Temmuz'da, Rum mevzilerine karşı harekete geçti. 4'üncü Paraşüt Taburu ile birleşen Kıbrıs Türk Kuvvetleri, Lefkoşa Havalimanı ile Kaymaklı bölgesine taarruza başladı. 2'nci ve 3'üncü komando taburları Zeytinli istikametinde ilerledi. Kocatepe muhribi ise haberleşme ve koordinasyon eksikliğinden dolayı Türk uçaklarınca batırıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çağrısı üzerine Türkiye, 22 Temmuz saat 17.00'den itibaren harekata son verdi.

Yapılan harekatla Lefkoşa-Girne karayolunun denetim altına alınmasıyla Lefkoşa'nın Türk kesiminin denizle bağlantısı sağlandı. Bunun dışında kalan başta Magosa olmak üzere diğer yerleşim bölgelerinde ise Türklerin güvenliği tam olarak sağlanamadı.

Yunan cuntasının işbaşına getirdiği Nikos Sampson, 22 Temmuz'da cumhurbaşkanlığından istifa etti. Harekatta 3 gün içinde 57 şehit verildi, 184 asker yaralandı.

Yunanistan'da sivil yönetimin iş başına gelmesinin ardından 25 Temmuz 1974'te Kıbrıs barış görüşmeleri Cenevre'de başladı. Türkiye, Yunanistan'a Kıbrıs'ta federasyon sistemini önerirken TSK da 26 Temmuz'da Girne'nin 5 Mil Plajı'na asker ve malzeme yardımı için çıkarma yaptı.

Rumların ateşkesi ihlal etmesi üzerine ikinci harekat başladı. Harekatın amacını doğuda Magosa ve batıda Lefke'ye kadar olan bölgelerin, Rum işgalinden kurtarılması oluşturuyordu. Türk birlikleri 15 Ağustos'ta Magosa'ya girdi. Batıda ise Lefke yönünde Mitri alındı. Harekatın son günü olan 16 Ağustos'ta Lefke ve Omorfo alındı, Lefkoşa bombalandı. Sonrasında ilan edilen ateşkes 6 saat sürdü. Rumların açtığı ateşe, Türk birlikleri karşılık verdi. 1 Eylül'de Rum katliamı ortaya çıkarıldı. Magosa'ya bağlı Muratağa ve Sandallar köylerinde 88 kişinin yakılarak çukura gömüldüğü anlaşıldı.

13 Şubat 1975'te harekatın başarıyla sonuçlanmasının ardından Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Rauf Denktaş ise devlet başkanı oldu. 15 Kasım 1983'te ise Mecliste karar alındı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu.

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#Kıbrıs Barış Harekatı#Ayşe Tatile Çıksın#Kıbrıs Harekatı Tarihi