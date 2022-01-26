Kibar Feyzo ne zaman ve nerede çekildi? Kibar Feyzo'nun oyuncuları kimler? İşte filme dair detaylar

Yeşilçam'ın en beğenilen ve dikkat çeken yapımlarından Kibar Feyzo, televizyon ekranlarından yayınlandığı zamanlarda filmseverlerin ilgi odağı oluyor. Filmin genel konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, Kiber Feyzo filmine dair detaylar...
Sevdiği kız Gülo ile evlenmek isteyen Feyzo, başlık parasını toplamak için İstanbul'a gider. Şehirde gördüklerinden sonra aslında Maho Ağa'nın köylüleri köle gibi kullandığını anlar ve Ağa'ya karşı mücadeleye girişir. Feyzo, döndüğünde köylüleri feodal sisteme karşı ayaklandırır ve onların bilinçlenmesini sağlar. Ancak Ağa'yı devirmek pek de kolay olmayacaktır.