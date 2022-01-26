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Kibar Feyzo ne zaman ve nerede çekildi? Kibar Feyzo'nun oyuncuları kimler? İşte filme dair detaylar

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Kibar Feyzo filmi 1978 yılında, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin Harran köyünde çekilmiştir. Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde; Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Müjde Ar, Erdal Özyağcılar, İlyas Salman ve İhsan Yüce gibi isimler rol alıyor. Peki Kibar Feyzo'nun konusu ne?

1/3Kibar Feyzo ne zaman ve nerede çekildi Kibar Feyzonun oyuncuları kimler İşte filme dair detaylar

Yeşilçam'ın en beğenilen ve dikkat çeken yapımlarından Kibar Feyzo, televizyon ekranlarından yayınlandığı zamanlarda filmseverlerin ilgi odağı oluyor. Filmin genel konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, Kiber Feyzo filmine dair detaylar...

2/3GENEL KONUSU

GENEL KONUSU

Sevdiği kız Gülo ile evlenmek isteyen Feyzo, başlık parasını toplamak için İstanbul'a gider. Şehirde gördüklerinden sonra aslında Maho Ağa'nın köylüleri köle gibi kullandığını anlar ve Ağa'ya karşı mücadeleye girişir. Feyzo, döndüğünde köylüleri feodal sisteme karşı ayaklandırır ve onların bilinçlenmesini sağlar. Ancak Ağa'yı devirmek pek de kolay olmayacaktır.

3/3Kibar Feyzo ne zaman ve nerede çekildi Kibar Feyzonun oyuncuları kimler İşte filme dair detaylar

 

 

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