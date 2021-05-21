Kerem Bürsin - Hande Erçel aşkı, Yasemin Özilhan ile Serenay Sarıkaya'nın arasını mı açtı?

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ve kızlarıyla birlikte çıktığı Göcek tatilinden döndü. Bebek’te objektife takılan Özilhan, fotoğraflarını çeken muhabirlere ‘toplantım var, çıkışta konuşalım’ dedi.
Toplantı sonrası muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Yasemin Özilhan’a Kerem Bürsin ve Hande Erçel aşkı soruldu.
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Kısa süre önce Erçel’le tanışan ve onu sosyal medyada takibe alan Özilhan, “Kerem Bürsin’in eski aşkı Serenay Sarıkaya ile bu yüzden aranızın açıldığı doğru mu” sorusunu yanıtlamadı: “O konuları konuşmayayım ben.” (Deniz BOY)
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Kızıyla yürüyüşte
İbrahim Kutluay’la aşk yaşayan Edvina Sponza önceki gün Bebek’te görüntülendi. Kızıyla birlikte yürüyüş yapan Sponza, fotoğraflarını çeken muhabirlere selam vermeyi de ihmal etmedi. (Deniz BOY)
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Artık Türkiye’de yaşayacak
Hayatını İtalya’da sürdüren ünlü model Ana Pirlog artık Türkiye’ye taşınıyor. Yakın zamanda tekstil firması La Granz’ın çekimleri için Bodrum’a gelen ve balayını da burada yapan genç model çok sevdiği Türkiye’de yeni bir hayat kurmaya hazırlanıyor.
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Hayalini kurduğum 'Vadi'
◊ “Mucize Doktor” dizisinde rol alan Hakan Kurtaş müzik kariyerine de devam ediyor. Kurtaş, söz ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı “Vadi”yi bugün müzikseverlerin beğenisine sundu. Dijital platformlarda yayınlanan yeni şarkısı için ünlü oyuncu “Gezegenin tepesine binmiş bir virüs varken, günün birinde özgürce dolanabileceğimiz vadilerin hayaliyle evlerimizde oturuyoruz. Bu da benim hayalini kurduğum vadilerden biri” dedi.
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Şov başlıyor
Caroline Yılmaz’ın sunduğu nostalji ve eğlencenin bir arada olduğu “Caroline Show” artık her cumartesi Dreamtürk TV & Radyo D’den ortak yayınlanacak. Yarın gece saat 22.00-00.00 arasında canlı yayınlanacak programın ilk konuğu ise sosyal medya fenomeni ‘Nalet Bebe’ olacak.
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Yine ‘Yarım’
İlk single çalışması “Nimet”le YouTube’da 160 milyon dinlenmeye ulaşan Didomido yeni şarkısı “Yarım”la müzikseverlerle buluştu. Kariyerinin başından beri yüzünün yarısını gizleyen Didomido şarkının klibinde de geleneği bozmadı. Çekimler boyunca klip için hazırlanan 3 farklı yarım maskeyi kullanan Didomido, şarkının söz ve müziğine kendi imzasını attı. Klibin yönetmen koltuğunda ise Said Ateş oturdu.