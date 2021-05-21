Kerem Bürsin - Hande Erçel aşkı, Yasemin Özilhan ile Serenay Sarıkaya'nın arasını mı açtı?

Hayalini kurduğum 'Vadi' ◊ “Mucize Doktor” dizisinde rol alan Hakan Kurtaş müzik kariyerine de devam ediyor. Kurtaş, söz ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı “Vadi”yi bugün müzikseverlerin beğenisine sundu. Dijital platformlarda yayınlanan yeni şarkısı için ünlü oyuncu “Gezegenin tepesine binmiş bir virüs varken, günün birinde özgürce dolanabileceğimiz vadilerin hayaliyle evlerimizde oturuyoruz. Bu da benim hayalini kurduğum vadilerden biri” dedi.