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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 29 Ağustos 2020 - 13:50 | 

Kendini havuzda buldu

Ünlü şarkıcının havuz başında çocuklarıyla şakalaşması havuzda bitti.

Backgrid UK

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1GİYSİLERİYLE HAVUZA ATLADI
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GİYSİLERİYLE HAVUZA ATLADI

Dört çocuğuyla havuz kenarında şakalaşan ünlü şarkıcı sonunda çareyi giysileriyle sulara atlamakta buldu.

2İSPANYA TATİLİ
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İSPANYA TATİLİ

İngiliz şarkıcı; söz yazarı ve TV ünlüsü Karry Katona, sevgilisi ve dört çocuğuyla birlikte İspanya'da tatil yapıyor.

3ÇOCUKLARIYLA ŞAKALAŞTI
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ÇOCUKLARIYLA ŞAKALAŞTI

Granada'da bir lüks tatil köyünü tercih eden Katona ve ailesinin önceki gün havuz başındaki şakalaşmaları da objektiflere yansıdı.

4HAVUZA İTMEYE ÇALIŞTILAR
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HAVUZA İTMEYE ÇALIŞTILAR

39 yaşındaki Katona, önce büyük kızıyla havuz kenarında şakalaşmaşa başladı. Sonra onlara diğer iki küçük çocuğu da katıldı.

5SONUNDA SULARA ATLADI
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SONUNDA SULARA ATLADI

Katona ve çocukları birbirlerini havuza itmeye çalıştı. Sonunda Katona üzerindeki giysilerle birlikte kendihni havuza attı. Ardından çocukları da havuza atladı.

6NEŞELİ SAATLER
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NEŞELİ SAATLER

Katona ve çocukları uzun süre neşeli kahkahalar atarak havuzda eğlencelerini sürdürdü.

7ATOMIC KITTEN İLE TANINDI
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ATOMIC KITTEN İLE TANINDI

Üyeleri araında yer aldığı Atomic Kitten adlı grupla adını duyuran Kerry Katona, gruptan ayrıldıktan sonra TV dizilerinde ve reality programlarında rol almaya başladı.

8MAGAZİN GÜNDEMİNDE
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MAGAZİN GÜNDEMİNDE

Katona, hareketli özel hayatıyla da sık sık magazin basınının manşetlerine çıkıyor. Üç kez evlenip boşanan Katona'nın bu evliliklerinden üç kız bir tane erkek dört çocuğu bulunuyor.

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