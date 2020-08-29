Kendini havuzda buldu

Dört çocuğuyla havuz kenarında şakalaşan ünlü şarkıcı sonunda çareyi giysileriyle sulara atlamakta buldu.İngiliz şarkıcı; söz yazarı ve TV ünlüsü Karry Katona, sevgilisi ve dört çocuğuyla birlikte İspanya'da tatil yapıyor.Granada'da bir lüks tatil köyünü tercih eden Katona ve ailesinin önceki gün havuz başındaki şakalaşmaları da objektiflere yansıdı.39 yaşındaki Katona, önce büyük kızıyla havuz kenarında şakalaşmaşa başladı. Sonra onlara diğer iki küçük çocuğu da katıldı.Katona ve çocukları birbirlerini havuza itmeye çalıştı. Sonunda Katona üzerindeki giysilerle birlikte kendihni havuza attı. Ardından çocukları da havuza atladı.Katona ve çocukları uzun süre neşeli kahkahalar atarak havuzda eğlencelerini sürdürdü.Üyeleri araında yer aldığı Atomic Kitten adlı grupla adını duyuran Kerry Katona, gruptan ayrıldıktan sonra TV dizilerinde ve reality programlarında rol almaya başladı.Katona, hareketli özel hayatıyla da sık sık magazin basınının manşetlerine çıkıyor. Üç kez evlenip boşanan Katona'nın bu evliliklerinden üç kız bir tane erkek dört çocuğu bulunuyor.