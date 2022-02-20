Kenan Işık ne zaman beyin kanaması geçirdi? Kenan Işık'ın son durumu için açıklama

Zaman zaman hayatını kaybettiği haberliyle gündeme gelen Kenan Işık'ın durumuyla ilgili eşi Beril Işık açıklamada bulunmuştu. Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın durumunda değişiklik olmadığını kaydetti. Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan eşi Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" ifadelerini kullanmıştı.