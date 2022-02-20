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Kenan Işık ne zaman beyin kanaması geçirdi? Kenan Işık'ın son durumu için açıklama

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Kenan Işık'ın Sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi. A Spor'da konuşan Zeybek, Kenan Işık'ın Sağlık durumunu ""Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor." sözleriyle açıkladı.

1/3Kenan Işık ne zaman beyin kanaması geçirdi Kenan Işıkın son durumu için açıklama

2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpmıştı. Düşmenin etkisiyle beyin kanaması geçiren Kenan Işık, hemen ameliyata alınmıştı.

2/3Kenan Işık ne zaman beyin kanaması geçirdi Kenan Işıkın son durumu için açıklama

Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Tehlikeyi atlatan ancak olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisine evinde devam ediliyor.

3/3Kenan Işık ne zaman beyin kanaması geçirdi Kenan Işıkın son durumu için açıklama

Zaman zaman hayatını kaybettiği haberliyle gündeme gelen Kenan Işık'ın durumuyla ilgili eşi Beril Işık açıklamada bulunmuştu. Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın durumunda değişiklik olmadığını kaydetti. Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan eşi Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

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