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Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 15:33 | 

Kendimi 20 yaşındaki gibi göstermeye çalışıyordum

Zaman zaman kilo alıp vermesiyle bilinen İngiliz model ve sunucu Kelly Brook'tan bir itiraf geldi.

Backgrid UK, Mega News Agency, Splash News

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40 yaşındaki Brook, bir dönem 44 bedene çıktığını ve o dönemde sosyal medyada fotoğraflarını paylaşırken rötuşlayıp daha ince bir görünüm ortaya çıkardığını itiraf etti. Kelly Brook, şimdi ise bir beden zayıfladığını ve kendini olduğu gibi kabul etmeyi öğrendiğini de ekledi.

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Bir süredir Fransız model Jeremy Parisi ile mutlu bir ilişki sürdüren Brook, Mail Online gazetesine verdiği röportajda kilolarıyla ve fiziksel görüntüsüyle ilgili düşüncelerini anlattı. Kelly Brook, kilo alıp da 44 bedene çıktığında, kendisini 20 yaşındaki haliyle görmek istediğini itiraf etti. Güzel yıldız bu dönemde de sosyal medyadaki fotoğraflarını inceltmek için rötuşlama programlarını kullandığını belirtti.

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Şu arda 42 beden olduğunu açıklayan Brook, kendini olduğu gibi kabullenmeyi öğrendiğini de sözlerine ekledi. Brook "Şimdi Instagram sayfamda gördükleriniz benim" diye konuştu. Fakat hala fotoğraflarını bazı filtreler yardımıyla ya da fotoğrafın ışığıyla oynayarak kendini daha iyi gösterdiğini de belirten Brook "Bu da bir tür kandırmaca" dedi.

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Karantinayı Fransız sevgilisi Jeremy Parisi ile Kent'teki evinde geçiren Brook, işe giderken kelimenin tam anlamıyla defile yapıyor. Her gün farklı ve şık bir kıyafet giyen Kelly Brook'un son dönemde en çok aldığı kilolarla gündem olmuştu.

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Dünya üzerinde milyonlarca kişi evine kapandı, virüsten korundu ama aralarında hatırı sayılır oranda kişi de hiç beklemediği kadar kilo aldı. Buna formlarını korumak için ellerinden gelenin fazlasını yapan ünlüler de dahil.

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Koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyona geçirdiği sürede kilo alan ünlülerden biri de İngiliz model, sunucu ve oyuncu Kelly Brook. 40 yaşındaki Brook, karantina öncesi verdiği kiloların bir kısmını geri aldığını açıkladı.

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Bir süredir bir radyo kanalında sunuculuk yapan Brook, aldığı kilolar nedeniyle herhangi bir endişe duymadığını belirtti. Brook "diyet programlarının kişiye yoksunluk hissi" vermemesi gerektiğini söyledi.

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Karantinadan kısa bir süre önce iki beden küçülen Brook, tekrar eski haline döndü. Şu sıralar bir radyo kanalında sunuculuk yapan Brook, bir süre evinden çalıştıktan sonra ofise döndü. Radyo kanalının binasına her girdiğinde fotoğraflanan Brook, yemek yemeyi de pişirmeyi de sevdiğini saklamıyor. New! adlı dergiye konuşan Kelly Brook "Son haftalarda birkaç kilo aldığımı görmek beni şaşırtmıyor" diye konuştu.

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Brook "Birkaç kilo aldım, ama endişe etmiyorum" diye konuştuktan sonra hangi noktada kilosunu kontrol etmeye başlayacağını ve neler yapması gerektiğini bildiğini de sözlerine ekledi. Brook "Benim bakış açıma göre, sürekli evde olmak alıştığım rutinin dışında bir durum. Buna uyum sağlamak zorundayım. Şikayet etmiyorum, sağlıklı bir insanım" diye konuştu.

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Kelly Brook, sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte yaşadığı evinde yoga ve pilates için özel alanları olduğunu belirterek, zaman zaman şehirde yürüyüş yaptığını da anlattı. Kilo aldığını ve bu nedenle bazı kıyafetlerinin kendisine dar gelmeye başladığını anlatan Brook, sevgilisi Parisi'nin ise onu her haliyle sevdiğini sözlerine ekledi.

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"Sevgilim onunla oturup onunla birlikte yemek yememi seviyor. Ben tabağını salatayla dolduran kızlardan değilim" diyerek yemek yemeye bakışını da anlattı.

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