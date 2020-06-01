Kefalet için 200 bin dolar bağışladı

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU Amerikalı model, protestolar sebebiyle tutuklananların salınması için önce 100 bin dolar kefalet ücreti bağışladığını duyurdu. Bir sosyal medya kullanıcısının, "Ayaklanmacılar ve suçlular" mesajı üzerine "Daha fazla paraya ihtiyaçları var o zaman. 200 bin dolar yaptım" diyerek bağış miktarını yükseltti.