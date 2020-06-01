Kefalet için 200 bin dolar bağışladı

Model Chrissy Teigen, ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden George Floyd için yapılan protesto gösterilerinde gözaltın alınanların kefalet ücretlerinde kullanılması için 200 bin dolar bağışta bulundu.
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PROTESTOCULARA DESTEK
ABD'de gözaltına alındığı sırada yüzüstü yerde yatırılırken bir polisin diziyle boğazına baskı yaparak ölümüne yol açtığı Afro-Amerikalı George Floyd için süren protestolarda pek çok kişi tutuklandı. Ünlü model Chrissy Teigen, protestolar sebebiyle tutuklananların salınması için 200 bin dolar kefalet ücreti bağışladı.
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ÜLKE AYAĞA KALKTI
ABD'nin Minneapolis şehrinde ırkçı polis şiddetine maruz kalan 46 yaşındaki Afro-Amerikan George Floyd'un ölmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Pek çok ünlü sosyal medyadan tepki gösterdi. Ünlü model Chrissy Teigen ise tepkisini bir adım öne taşıdı.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Amerikalı model, protestolar sebebiyle tutuklananların salınması için önce 100 bin dolar kefalet ücreti bağışladığını duyurdu. Bir sosyal medya kullanıcısının, "Ayaklanmacılar ve suçlular" mesajı üzerine "Daha fazla paraya ihtiyaçları var o zaman. 200 bin dolar yaptım" diyerek bağış miktarını yükseltti.
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SESSİZLİK İHANETTİR
Teigen, takipçilerinden de "Sessizlik ihanettir" notuyla kendisine destek vermelerini istedi.
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İKİ ÇOCUK ANNESİ
Müzisyen John Legend ile evli olan Teigen biri kız diğeri erkek iki çocuk annesi.