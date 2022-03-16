Kasaba Doktoru dizisi ne zaman başlıyor? Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları ve konusu

Kasaba Doktoru dizisinin tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımın ardından izleyiciler dizi hakkındaki bilgileri araştırmaya başladılar. Kasaba Doktoru dizisinde, babasının ölümünün ardından doktor olmaya karar veren Ömer ve kendini bu mesleğe adamış cerrah Ali’nin bir belde hastanesinde yollarının kesişmesinin ardından yaşananlar anlatılacak.
Kasaba Doktoru’nun yayınlanan fragmanında dizinin yakında yayınlanacağı duyuruldu. Yayınlanan fragmanda, ‘Bu hastanede tek bir kural vardır; söz konusu kurtarılacak bir hayatsa her türlü riski alırız! Şimdi söyle bakalım senin buna cesaretin var mı?’ cümlesi yer aldı.
Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları arasında Ozan Akbaba, Vildan Atasever, Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş gibi isimler yer alıyor.