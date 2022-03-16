Kasaba Doktoru dizisi ne zaman başlıyor? Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları ve konusu

KASABA DOKTORU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kasaba Doktoru’nun yayınlanan fragmanında dizinin yakında yayınlanacağı duyuruldu. Yayınlanan fragmanda, ‘Bu hastanede tek bir kural vardır; söz konusu kurtarılacak bir hayatsa her türlü riski alırız! Şimdi söyle bakalım senin buna cesaretin var mı?’ cümlesi yer aldı.