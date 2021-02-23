Kartepe nerede? İstanbul'a komşu kayak merkezi Kartepe doğasıyla dikkat çekiyor

Kayak merkezine gitmek isteyen tatilcileri, Samanlı Dağları'nın eteklerinde alabalık tesisleri ve yerel işletmeler karşılıyor.



Yerel işletmelerin yöresel lezzet ve el emeği ürünler sunduğu tatilciler, alışveriş yapabiliyor ya da zipline, paintball, binicilik, safari turları gibi etkinliklere katılabiliyor.



Kayak merkezine geldiklerinde ise tatilcileri 250 oda, 50 dağ evi ve 5 elit villası bulunan dört yıldızlı bir otel karşılıyor.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kayak merkezine gelen tatilcilerin, girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodları kontrol edilip ateşleri ölçülüyor.



Otellerde tatilcilerin yoğun olarak kullandığı alanlarda sık sık dezenfeksiyon yapılıyor. Tatilciler, pistlerde de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin anonslarla uyarılıyor.



Kayak merkezinde hem Kovid-19 tedbirleri hem de tesis bakım ve hazırlıkları için 20 milyon liralık yatırım yapıldı.



