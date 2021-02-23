Kartepe nerede? İstanbul'a komşu kayak merkezi Kartepe doğasıyla dikkat çekiyor
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe, coğrafi konumu, erişilebilirliği ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kartepe Kayak Merkezi, kış aylarında kayak ve snowboard tutkunlarınca, kamp dönemlerinde ise futbol, basketbol, voleybol ve salon sporlarıyla ilgilenenlerce tercih ediliyor. Peki, Kartepe nerede?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Doğal güzellikleriyle her mevsim farklı görüntüler sergileyen, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'nin aynı anda izlenebildiği Kartepe'de kurulu kayak merkezinde 250 oda, 50 dağ evi ve 5 villa hizmet veriyor. İşte, Kartepe kayak merkezi hakkında merak edilenler...
Samanlı Dağları'nın zirvesi, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'nin aynı anda izlenebildiği Kartepe'deki kayak merkezi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine 18, kent merkezine 40, İstanbul'a 100 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
D-100 kara yolu, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu kullanılarak rahatlıkla ulaşılabilen Kartepe'de kayın, gürgen, dişbudak, akçaağaç, kestane ve meşe türü ağaçlarıyla kaplı kayak merkezine Samanlı Dağları'ndaki 3 güzergahtan çıkılabiliyor.
2
Abone Ol
Kayak merkezine gitmek isteyen tatilcileri, Samanlı Dağları'nın eteklerinde alabalık tesisleri ve yerel işletmeler karşılıyor.
Yerel işletmelerin yöresel lezzet ve el emeği ürünler sunduğu tatilciler, alışveriş yapabiliyor ya da zipline, paintball, binicilik, safari turları gibi etkinliklere katılabiliyor.
Kayak merkezine geldiklerinde ise tatilcileri 250 oda, 50 dağ evi ve 5 elit villası bulunan dört yıldızlı bir otel karşılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kayak merkezine gelen tatilcilerin, girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodları kontrol edilip ateşleri ölçülüyor.
Otellerde tatilcilerin yoğun olarak kullandığı alanlarda sık sık dezenfeksiyon yapılıyor. Tatilciler, pistlerde de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin anonslarla uyarılıyor.
Kayak merkezinde hem Kovid-19 tedbirleri hem de tesis bakım ve hazırlıkları için 20 milyon liralık yatırım yapıldı.
3
Abone Ol
İSTANBUL'A EN YAKIN KAYAK MERKEZİ
İstanbul, Sakarya ve Yalova'ya en yakın tesiste günübirlik tatilciler de kayak merkezinde sunulan imkanlardan faydalanabiliyor.
35 milyon metrekarelik alanda kurulu, uzunluğu 450 ile 3 bin 200 metre arasında değişen, amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği toplam 17 pist yer alan merkezde, 3 telesiyej ve 2 teleski, 2 kızak alanı hizmet veriyor.
Ağaçların arasında oluşturulan pistlerde zirveden aşağı doğru kayan tatilciler, eşsiz manzaralarla karşılaşıyor.
Kayağa yeni başlayanlar ve çocuklar için tesiste uzmanlar eşliğinde eğitimler veriliyor, bu kişilere pistlerde kayak yapma imkanı sağlanıyor.
4
Abone Ol
2 bin 500 metrekarelik SPA merkezine ve Türkiye'nin en büyük kayak odalarından birine sahip olan merkezde, kayak, snowboard, kayak kıyafetleri kiralama imkanı, ziyaretçilerin kişisel eşyalarını saklayabileceği kiralık dolaplar da bulunuyor.
Kayak merkezindeki pistlerde herhangi bir sebeple mahsur kalan, kaybolan veya yaralanan tatilciler için bölgede Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri görev yapıyor. Böylesi bir durumda harekete geçen ekipler, tatilciyi kar motorlarıyla kısa sürede kurtarabiliyor.
Kuzuyayla ve Suadiye tabiat parkları ile doğal yaşam parkı Ormanya da bölgeye gelen tatilcilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.