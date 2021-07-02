Kartal Tibet kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kartal Tibet'in ölüm haberi yasa boğdu...
Kartal Tibet'in ölüm haberi yasa boğdu. Türk Sineması'nın usta ismi oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet dün gece hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet'in vefat haberinin ardından sanatçılar ve siyasetçiler sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaştı. Oyuncu Civan Canova, sosyal medya hesabından, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" notunu paylaştı. Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulunmuştu. 83 yıllık yaşamını sinemaya adayan sanatçı çok sayıda ödüle layık görülmüştü. İşte Kartal Tibet'in hayatıyla ilgili bilgiler...
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Kartal Tibet'in yaşamı vefat etmesiyle bir kez daha gündeme geldi. Oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet'in ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, ünlüler de Twitter'dan mesajlarını paylaştı. Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan'ın sinemaya uyarlanan Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit adlı filmde başrolü üstelenerek sanat dünyasıyla tanışan Tibet, "Tarkan" karakteri ile bütünleşmişti.
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KARTAL TİBET KİMDİR?
Kartal Tibet 27 Mart 1938'de Ankara'da dünyaya gelen Kartal Tibet Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar Ankara'da tiyatro oyunculuğu yaptı. Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan'ın sinemaya uyarlanan Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit adlı filminde başrolü üstlendi. Dönemin jönlerinden Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri Malkoçoğlu ve Kara Murat olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini arttırdı.
Karaoğlan'ın Orta Asya'da başlayan serüvenleri, Kartal Tibet'in başrolü üstlendiği 1966 yapımı Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu ve Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı, 1967 yapımı Karaoğlan: Bizanslı Zorba ve Karaoğlan: Yeşil Ejder ve 1972 yapımı Karaoğlan Geliyor adlı filmlerle devam etti. Tibet daha sonra Sezgin Burak'ın yarattığı Tarkan'ı, 1969'da sinemaya uyarlanan Tarkan adlı filmde canlandırdı. Bu filmi 1970'te Tarkan: Gümüş Eyer, 1971'de Tarkan: Viking Kanı, 1972'de Tarkan: Altın Madalyon ve 1973'te Tarkan: Güçlü Kahraman takip etti. Tosun Paşa filmiyle 1976 yılında oyunculuğu bırakıp yönetmenliğe başladı.
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Önemli filmleri arasında Ölmeyen Aşk, Dağlar Kızı Reyhan, Senede Bir Gün, Sultan, Zübük, Gol Kralı ve Şalvar Davası yer alıyor.
1993 - 1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba (dizi)'sinin ilk 13 bölümünü, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Zoraki Koca adlı televiyon dizisini yönetti. 2008 yılında Show TV'de yayınlanan Hayat Güzeldir dizisinin yönetmenliğini üstlendi. Usta isim Evli ve iki çocuk babasıydı.
Aldığı ödüller:
2006 Antalya Altın Portakal Film Festivali Yıldırım Önal Anı Ödülü
2002 Antalya Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü
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Filmograflerinden bazıları
Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit (1965) - Karaoğlan Hıçkırık (1965) Serseri Aşık (1965) - Doktor / Kartal Tibet Ölmeyen Aşk (1966) - Ali Çalıkuşu (1966) - Kamuran Baybora'nın Oğlu (1966) - Karaoğlan Kanunsuz Yol (1966) Yiğit Kanı (1966) Beyoğlu'nda Vuruşanlar (1966) Fatih'in Fedaisi (1966) - Murat Ben Bir Sokak Kadınıyım (1966) - Ferdi Ölüm Temizler (1966)
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Sabu Kahraman Korsan (1972) Vukuat Var (1972) - Muzaffer Bitirimler Sosyetede (1973) - Veli Bir Demet Menekşe (1973) - Kenan Manizade Zambaklar Açarken (1973) - Oğuz Albatros Bataklık Bülbülü (1973) - Yusuf Aşk Mahkumu (1973) - Orhan
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Düşman (1973) - Murat Sığıntı (1974) - Kemal Demir Erkeksen Kaçma (1974) - Ahmet Erkekler Ağlamaz (1974) - Yangın Mehmet Gaddar (1974) - Doktor Kemal Ölüm Tarlası (1974) Curcuna (1975) - Bülent Annem Annem (1980) Mutlu Ol Yeter (1981) Gırgıriyede Şenlik Var (1981) Gırgıriye (1981) Davaro (1981) İffet (1982) Gözüm Gibi Sevdim (1982)
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Bir Millet Uyanıyor (1966) - Yüzbaşı Davut İnsan Bir Kere Ölür (1966) Camoka'nın İntikamı (1966) - Karaoğlan Arzunun Bedeli (1966) Siyah Gül (1966) Damgalı Kadın (1966) Son Gece (1967) - Yüzbaşı Faruk Parmaklıklar Arkasında (1967) - Ali Erhan Osmanlı Kabadayısı (1967) - Deli Murat Kader Bağı (1967) - Korkusuz Bill
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Bitirim Kardeşler (1973) - Veli Tarkan: Güçlü Kahraman (1973) - Tarkan Siyah Eldivenli Adam (1973) - Şeker Ahmet Kaderim Kanla Yazıldı (1973) Kabadayının Sonu (1973) Şeytanın Kurbanları (1973)