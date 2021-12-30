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Televizyon
Haber Giriş: 30 Aralık 2021 - 16:51 | 

Kardeşlerim dizisi yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı ile belli oldu

Kardeşlerim dizisi yeni bölümü ile ilgili araştırmalar başladı. Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Dizinin 1 Ocak ATV yayın akışında yer almaması akıllara soru işaretleri oluşturdu. Peki, Kardeşlerim dizisi yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı?

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Kardeşlerim dizisinin bu hafta olup olmadığı araştırılıyor. Kardeşlerim dizisi bu hafta ATV yayın akışında yer almıyor. 1 Ocak ATV yayın akışı içerisinde 20:00’de Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi televizyonda ilk defa yayınlanacak.
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KARDEŞLERİM DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU HAFTA VAR MI?

Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 8 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak. Bu hafta yılbaşı haftası olması dolayısı ile dizinin yeni bölümü ATV yayın akışında yer almıyor.
31 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

1 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Su ve Ateş

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 İkinci Şans

12:00 Destan

15:00 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Tekrar

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta TV’de ilk

22:20 Çakallarla Dans

00:20 Çakallarla Dans

02:05 Ejderin Öpücüğü

04:15 Maria ile Mustafa
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