Kardeşlerim bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim 35. bölümde yaşanacaklar

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emel'in yaralanmasından dolayı kendilerini suçlu hisseden İlknur ve Burhan, Eren kardeşlere destek olmaya çalışırken; Resul'ün okula getirdiği yeni soluk, tüm sınıfı heyecanlı bir müsabakada, iki ayrı takım olarak karşı karşıya getirir. Suzan ve Resul cephesindeki gelişmeler, Ayla'yı yeni bir karar almak durumunda bırakırken; sürpriz bir yemek daveti alan Eren ailesi, Oğulcan'ın beklenmedik hamlesiyle korkutucu bir durumun içine düşer.