Kardeşlerim bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim 35. bölümde yaşanacaklar

Kardeşlerim dizisinin bu hafta olup olmadığı, ATV yayın akışı ile belli oldu. ATV yayın akışına göre cumartesi akşamları yayınlanması gereken Kardeşlerim bugün var mı, yeni bölüm ne zaman araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte Kardeşlerim 35. bölüm bilgileri...
ATV yayın akışına göre 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı saat 20:00'da Kardeşlerim 35. bölüm izleyicisiyle buluşacak. Son olarak 34. bölümü yayınlanan dizide neler yaşanacağı ise merak ediliyor.
Emel'in yaralanmasından dolayı kendilerini suçlu hisseden İlknur ve Burhan, Eren kardeşlere destek olmaya çalışırken; Resul'ün okula getirdiği yeni soluk, tüm sınıfı heyecanlı bir müsabakada, iki ayrı takım olarak karşı karşıya getirir. Suzan ve Resul cephesindeki gelişmeler, Ayla'yı yeni bir karar almak durumunda bırakırken; sürpriz bir yemek daveti alan Eren ailesi, Oğulcan'ın beklenmedik hamlesiyle korkutucu bir durumun içine düşer.