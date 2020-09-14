Kardashian ailesinin son adımları

YATAK ODASI KASEDİNDEN PARA KAZANDI Sevgilisi Kardashian ile özel anlarını içeren bir yatak odası kasedini ortaya çıkardı. Kardashian bu kasedin yayınlanmasını engellemeye çalıştı. Ama bunu başaramayınca başaramayınca dağıtımcı firmayla anlaşıp buradan 5 milyon dolar gelir elde etti. Aslında Kardashian ve diğer iki kardeşinin şöhret olmasının elle tutulur bir nedeni yok... Gösteri dünyasının kendi kendini yaratan şöhretlerinden onlar da... Ama bundan en iyi şekilde yararlanmayı biliyorlar.. Kardashian kardeşlerin bu kadar ilgi görmesi TV yapımcılarının da dikkatini çekti.