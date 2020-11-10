Ä°ngiltere'de koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle ikinci kez karantina uygulamasÄ±na gitti. FÄ±rsatÄ±nÄ± bulanlar da bÃ¼yÃ¼k kentlerden uzaklara gitti.
Instagram, Splash NewsÂ Â
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Onlardan biri de Beckham Ã§ifti. Victoria ve David Beckham da Ã§ocuklarÄ±nÄ± alÄ±p Cotswolds'taki kÄ±r evine gittiler. Ama Victoria Beckham, buradan da iÅŸlerini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.
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46 yaÅŸÄ±ndaki dÃ¶rt Ã§ocuk annesi Beckham, karantina sÄ±rasÄ±nda, bir sÃ¼re Ã¶nce sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ koparan ve yeni bir akÄ±m baÅŸlatan ikonik pozunu tekrarladÄ±. 9 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Harper Seven'a Ã§ektirdiÄŸi bu pozu da Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Beckham'Ä±n Ä±sÄ±nma hareketlerini tamamladÄ±ÄŸÄ± ve evden Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± bir haftaya daha hazÄ±r olduÄŸunu belirten bu paylaÅŸÄ±mÄ± 500 bine yakÄ±n beÄŸeni aldÄ±.
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Victoria Beckham bu pozunu ilk olarak 2016 yÄ±lÄ±nda Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Bir dÃ¶nem farklÄ± mekanlarda, farklÄ± kÄ±yafetlerle tekrarladÄ±ÄŸÄ± bu poz da Instagram'da aralarÄ±nda Ã¼nlÃ¼lerin de bulunduÄŸu birÃ§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan taklit edilmiÅŸ ve bir akÄ±m baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â
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Victoria ve David Beckham'Ä±n Cotswolds'taki kÄ±r evi bir sÃ¼re Ã¶nce tartÄ±ÅŸma konusu olmuÅŸ ve Ã§ift, komÅŸularÄ±yla mahkemelik olmuÅŸtu.
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DoÄŸanÄ±n vermediÄŸini paraya yaptÄ±rÄ±yorlar
YaÅŸadÄ±klarÄ± yerlere yÄ±llardÄ±r boÅŸuna "Beckingham" denilmiyor. Ä°ngiltere KraliÃ§esi'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Buckingham SarayÄ±'na gÃ¶nderme yapan bu isim David ve Victoria Beckham'Ä±n Ã§ocuklarÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± lÃ¼ks mÃ¼lklere uzun sÃ¼re Ã¶nce takÄ±ldÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ Ã§ift de bu ismi sonuna kadar hak etmek iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yor.
Â DÃ¼nyanÄ±n en zengin Ã¼nlÃ¼leri arasÄ±nda yer alan David ve Victoria Beckham Ã§ifti hem konforlarÄ± hem de isteklerini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yor.
Instagram, Splash NewsÂ
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6 MÄ°LYON STERLÄ°N DEÄžERÄ°NDE KIR EVÄ°
Ã–yle ki Beckham Ã§ifti doÄŸanÄ±n onlara vermediklerine de avuÃ§ dolusu para harcayarak sahip olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bunun son Ã¶rneklerinden birini de ÅŸu sÄ±ralarda sergiliyor Ã¼nlÃ¼ Ã§ift. David ve Victoria Beckham, Cotswolds'ta bulunan 6 milyon sterlin deÄŸerindeki kÄ±r evlerinin bahÃ§esine bir gÃ¶l yaptÄ±rÄ±yor.
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YAPAY GÃ–L Ä°NÅžA ETTÄ°RÄ°YORLAR
Bir sÃ¼redir inÅŸa ettirmek istedikleri bu yapay gÃ¶l nedeniyle komÅŸularÄ±yla anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa dÃ¼ÅŸtÃ¼. Yapay gÃ¶l inÅŸasÄ±na sÄ±cak bakmayan komÅŸularÄ±yla bir tÃ¼r savaÅŸa giriÅŸen Ã§ift, sonunda izni aldÄ± ve hemen de hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in adÄ±m attÄ±.
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HUMMALI Ã‡ALIÅžMA
Beckham Ã§iftinin Cotswolds'daki kÄ±r evlerinin bahÃ§esinde bir sÃ¼redir iÅŸ makineleri hummalÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§inde. Ãœstelik de geÃ§en ay baÅŸlayan bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n 2021 Åžubat ayÄ±na kadar bitmesi gerekiyor. Bu bÃ¶lgedeki kuÅŸlarÄ±n yuvalanmalarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli.
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KALP ÅžEKLÄ°NDE OLACAÄžI Ä°LERÄ° SÃœRÃœLÃœYOR
Â EÄŸer Ã§alÄ±ÅŸmalar Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±lÄ±n ikini ayÄ±na kadar bitirilemezse yeniden baÅŸlamak iÃ§in altÄ± ay beklemek zorunda kalÄ±nacak. Beckham Ã§iftinin kÄ±r evlerinin bahÃ§esine kalp ÅŸeklinde bir yapay gÃ¶l inÅŸa ettirdiÄŸi belirtiliyor. Ã‡ift daha Ã¶nce de aynÄ± mÃ¼lke 24 saat gÃ¶rev yapÄ±lan bir gÃ¼venlik kulÃ¼besi ise yer altÄ± tÃ¼neli ve ÅŸarap mahzeni ekletmiÅŸti.
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ABD'DE MÃœLKLERÄ° VAR
David ve Victoria Beckham Ã§iftinin sadece bu mÃ¼lkÃ¼ deÄŸil, hem Ä°ngiltere'de hem de ABD'de milyonlarca sterlin deÄŸerinde mÃ¼lkÃ¼ bulunuyor. DÃ¶rt Ã§ocuklu ailenin "merkez Ã¼ssÃ¼" Londra'da. Her biri milyonlarca sterlin deÄŸerinde olan bu evlerde hayatlarÄ±nÄ± geÃ§iren aile sÄ±k sÄ±k da sosyal medya Ã¼zerinden evlerinde Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor. Ã–yle ki takipÃ§ileri artÄ±k Beckham ailesinin evlerini avuÃ§larÄ±nÄ±n iÃ§i gibi biliyor. Gelin o gÃ¶steriÅŸli mÃ¼lklere biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m.
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RENOVASYONA DA SERVET HARCADILAR
Ã‡iftin bahÃ§esine yapay gÃ¶l inÅŸa ettirdiÄŸi Cotswold'daki kÄ±r evi ahÄ±rdan bozma bir mÃ¼lk. Ama tabii "ahÄ±rdan bozma" kÄ±smÄ± lafÄ±n geliÅŸi. Ã‡ift burayÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nda burasÄ± gerÃ§ekten de eski bir ahÄ±rdÄ±. Fakat sonra yoÄŸun bir renovasyon faaliyetinden sonra 9 odalÄ± bir kÄ±r evine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Aile, yeni yÄ±l, doÄŸum gÃ¼nÃ¼ gibi kutlamalarÄ± genellikle bu evde yapÄ±yor.
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GEÃ‡MÄ°Åž Ä°LE BUGÃœN Ä°Ã‡ Ä°Ã‡E
Â Ev, kelimenin tam anlamÄ±yla eski ile yeninin ustaca birleÅŸimini sergiliyor. TarihselliÄŸin iÃ§ine modern dokunuÅŸlar katÄ±lmÄ±ÅŸ.
KÄ±r evinin iÃ§ kÄ±smÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸÃ¶mine ve tuÄŸla duvarlar yer alÄ±yor. BahÃ§e ise barbekÃ¼ partileri iÃ§in.
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BAHÃ‡EDE SAUNA VAR
KÄ±r evinin Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶zelliklerinden biri de bahÃ§esinde inÅŸa edilen Estonya saunasÄ±. Bunun hemen Ã¶nÃ¼nde de bir kÃ¼Ã§Ã¼k havuz bulunuyor.
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'MERKEZ ÃœSSÃœ' LONDRA
Beckham ailesinin en Ã§ok vakit geÃ§irdiÄŸi yer Londra'daki evleri. Beckham ailesinin saraya benzetilen evlerinden biri Londra'da Holland Park adlÄ± bÃ¶lgede. 31 milyon sterlin deÄŸerindeki bu ev, Ã§iftin ana Ã¼ssÃ¼. GÃ¼nlÃ¼k hayatlarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ burada geÃ§iriyor Beckham Ã§ifti ve Ã§ocuklarÄ± Brooklyn, Romeo, Cruz ile Harper.
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8 MÄ°LYON STERLÄ°NE YENÄ°LETTÄ°LER
Ã‡ift, 2016 yÄ±lÄ±nda satÄ±n aldÄ±klarÄ± bu evi yenilemek iÃ§in kasalarÄ±ndan tam 8 milyon sterlin harcadÄ±. Bu mÃ¼lkÃ¼n Ã¶zellikleri saymakla bitmeyecek tÃ¼rden.Â
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BÃœYÃœK OÄžLU Ä°Ã‡Ä°N AYRI BÃ–LÃœM
Kendine Ã¶zel spor salonundan geniÅŸ bir mahzene, her tÃ¼r olanak barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Beckham Ã§iftinin en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu Brooklyn de artÄ±k 21 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§miÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen ailesiyle birlikte yaÅŸÄ±yor. Fakat onun Ã¶zel hayatÄ± da unutulmamÄ±ÅŸ. Brooklyn iÃ§in evin ayrÄ± bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ bulunuyor. GenÃ§ Beckham bu sayede hayatÄ±nÄ± ailesinden ayrÄ±lmadan ama aynÄ± zamanda Ã¶zgÃ¼rce sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
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EN YENÄ° MÃœLK
Bir sÃ¼re Ã¶nce David ve Victoria Beckham'Ä±n Miami'de son derece lÃ¼ks bir gÃ¶kdelen dairesi satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.
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450 MÄ°LYON DOLAR
One Thousand Museum adlÄ± konut kompleksinde yen alan bu gÃ¶kdelen dairesinin fiyatÄ± 450 milyon dolar. Evin Ã¶nemli Ã¶zelliklerinden biri de Ã¼nlÃ¼ mimar Zaha Hadid tarafÄ±ndan tasarlanmÄ±ÅŸ olmasÄ±.
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HER TÃœR LÃœKS VAR
Evin beÅŸ yatak odasÄ±, altÄ± banyosu, spor salonu ve ev sinemasÄ± bulunuyor.Â
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MODERN MÄ°MARÄ°NÄ°N Ã‡ARPICI Ã–RNEÄžÄ°
KÄ±sacasÄ± lÃ¼ks Ã§atÄ± katÄ±, Beckham ailesinin alÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸu lÃ¼ks yaÅŸamÄ± daha modern bir tarzda sunuyor.